După 15 etape desfășurate în primul eșalon al României, echipa pregătită de Laurențiu Reghecampf a bifat șase victorii, la care s-au adăugat trei rezultate de egalitate și șase înfrângeri.

50.000.000 de € pentru un jucător de la FCSB? ”Trebuie să fie Roberto Carlos”

Recent, Gigi Becali a declarat că Ricardo Pădurariu, fundașul lateral care l-a mutat pe Risto Radunovic în compartimentul median, are calitățile necesare astfel încât să ajungă să valoreze 50 de milioane de euro.

La fel declara Becali și despre Tavi Popescu, împrumutat la Levadiakos, în Grecia, cu care spera să dea lovitura pe piața transferurilor, doar că fotbalistul s-a dovedit a fi doar o senzație de moment.

La VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1, Iosif Rotariu, fost internațional român, a fost întrebat despre Pădurariu și, în ciuda faptului că a indicat faptul că are calități, a contestat vehement suma nonconformistă sugerată de Becali.

”(n.r. Ce părere ai despre Pădurariu? Gigi Becali spune că îl dă pe 50 de milioane) Ca să dai 50 de milioane pe un fundaș lateral trebuie să fie Roberto Carlos! Poate să-l încurajeze, să-l supraevalueze. În fața lui Bancu nu e. Craiova e singura care dă jucători la națională cu un ritm bun de joc.

Pădurariu are calități, e tânăr, dar mai are mult să demonstreze ca să joace la națională. Trebuie două-trei campionate titular la FCSB, să joace în cupele europene, să aibă un randament bun și atunci vorbim de un jucător care poate face pasul la echipa națională”, a spus Iosif Rotariu.