GALERIE FOTO Olandezii și-au amintit de Mihai Neșu înainte de Go Ahead Eagles - FCSB: "Ce s-a întâmplat în 2010 a fost minunat"

Go Ahead Eagles - FCSB este meciul de debut al campioanei României în faza principală din Europa League. Partida este programată joi, de la ora 19:45, pe De Adelaarshorst din Deventer (Olanda).

Înaintea duelului de joi seară, site-ul oficial al lui Go Ahead Eagles a realizat un interviu cu Leon de Kogel (33 de ani), fost atacant al echipei din Deventer, care și-a încheiat cariera în 2018.

Leon de Kogel, fostul atacant al lui Go Ahead Eagles, a debutat în Europa League chiar împotriva lui FCSB

Leon de Kogel și-a făcut debutul în cupele europene chiar cu un meci împotriva lui FCSB. Se întâmpla în noiembrie 2010, când avea doar 18 ani și evolua pentru Utrecht. Formația roș-albastră reușea atunci să se impună cu 3-1 în Ghencea, după un gol al lui Florin Gardoș și o dublă a lui Bogdan Stancu.

"Debutul meu în Europa League a fost de neuitat. Aveam 18 ani și eram la echipa secundă a lui Utrecht. În timpul campaniei europene, am fost promovat la prima echipă și, cu excepția unui meci, am fost în lot la toate jocurile. Am avut atunci o grupă extraordinară cu Steaua București, Napoli și Liverpool.

Înaintea meciului din deplasare cu Steaua, Jacob Mulenga s-a accidentat și speram că voi fi titular. Totuși, Frank Demouge a fost preferat în primul 11, iar eu am început pe bancă", povestește Leon de Kogel, care a aparținut de prima echipă a lui Utrecht în intervalul 2010-2015 și a jucat pentru Go Ahead Eagles în perioada 2015-2018.

"Suporterii l-au primit minunat pe Mihai Neșu în 2010"

Fostul atacant al lui Utrecht a povestit cum i s-a părut Bucureștiul în 2010, dar și mai multe amintiri de la meciul din Ghencea, unul în care Mihai Neșu, fost fotbalist al formației roș-albastre, evolua la Utrecht.

"Să debutezi la 18 ani în Europa League e fantastic. La acel moment, Steaua nu juca pe noul stadion, ci pe cel vechi, chiar foarte vechi. Îmi aduc aminte că Bucureștiul era un oraș gri, mohorât, dar asta îmi plăcea.

A fost minunat să vedem cum suporterii l-au primit pe vechiul lor erou, Mihai Neșu, care juca pentru noi la acea vreme. Asta a arătat cât de mult își iubesc suporterii echipa. Din nefericire, am pierdut cu 1-3 acel joc", a mai spus De Kogel.

Mihai Neșu a jucat pentru Utrecht în perioada 2008-2011. În mai 2011 a suferit o accidentare teribilă la un antrenament după un duel cu un coechipier, Alje Schut, și a fost diagnosticat cu fractură de vertebră cervicală.

Mihai Neșu, în FCSB - Utrecht 3-1 (noiembrie 2010)

Foto: Sport Pictures

  • Mihai nesu fcsb utrecht
