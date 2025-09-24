Olandezii și-au amintit de Mihai Neșu înainte de Go Ahead Eagles - FCSB: "Ce s-a întâmplat în 2010 a fost minunat"

Înaintea duelului de joi seară, site-ul oficial al lui Go Ahead Eagles a realizat un interviu cu Leon de Kogel (33 de ani), fost atacant al echipei din Deventer, care și-a încheiat cariera în 2018.

Leon de Kogel, fostul atacant al lui Go Ahead Eagles, a debutat în Europa League chiar împotriva lui FCSB



Leon de Kogel și-a făcut debutul în cupele europene chiar cu un meci împotriva lui FCSB. Se întâmpla în noiembrie 2010, când avea doar 18 ani și evolua pentru Utrecht. Formația roș-albastră reușea atunci să se impună cu 3-1 în Ghencea, după un gol al lui Florin Gardoș și o dublă a lui Bogdan Stancu.



"Debutul meu în Europa League a fost de neuitat. Aveam 18 ani și eram la echipa secundă a lui Utrecht. În timpul campaniei europene, am fost promovat la prima echipă și, cu excepția unui meci, am fost în lot la toate jocurile. Am avut atunci o grupă extraordinară cu Steaua București, Napoli și Liverpool.



Înaintea meciului din deplasare cu Steaua, Jacob Mulenga s-a accidentat și speram că voi fi titular. Totuși, Frank Demouge a fost preferat în primul 11, iar eu am început pe bancă", povestește Leon de Kogel, care a aparținut de prima echipă a lui Utrecht în intervalul 2010-2015 și a jucat pentru Go Ahead Eagles în perioada 2015-2018.

