Starul lui Inter Milano a trecut vizita medicală și semnează cu noul club!

Mutarea este complet finalizată, potrivit informațiilor din presa spaniolă. Conducerea echipei din Spania a informat oficial clubul Inter Milano că va plăti clauza de eliberare a fundașului dreapta. Documentația necesară a fost deja expediată în Italia, inițiind astfel procedurile oficiale de transfer. În urma acestei mutări, formația de pe „Giuseppe Meazza” va încasa aproximativ 20 de milioane de euro, sumă ce reprezintă clauza stabilită în contractul jucătorului.

Potrivit ultimelor informații, Denzel Dumfries a încheiat cu succes examinarea medicală desfășurată joi în Olanda. Ultimul detaliu rămas este oficializarea acordului cu gruparea spaniolă. Suporterii madrileni așteaptă prezentarea noii achiziții pe stadionul „Santiago Bernabeu” în zilele următoare. Olandezul a fost ales pentru a aduce un plus de viteză și agresivitate în flancul drept, acoperind astfel o necesitate a echipei.