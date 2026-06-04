Starul lui Inter Milano a trecut vizita medicală și semnează cu noul club!

Starul lui Inter Milano a trecut vizita medicală și semnează cu noul club! Fotbal extern
SPORT.RO
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Denzel Dumfries părăsește fotbalul italian pentru Spania. Fundașul a trecut testele medicale și va fi noul jucător al lui Real Madrid.

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Mutarea este complet finalizată, potrivit informațiilor din presa spaniolă. Conducerea echipei din Spania a informat oficial clubul Inter Milano că va plăti clauza de eliberare a fundașului dreapta. Documentația necesară a fost deja expediată în Italia, inițiind astfel procedurile oficiale de transfer. În urma acestei mutări, formația de pe „Giuseppe Meazza” va încasa aproximativ 20 de milioane de euro, sumă ce reprezintă clauza stabilită în contractul jucătorului.

Potrivit ultimelor informații, Denzel Dumfries a încheiat cu succes examinarea medicală desfășurată joi în Olanda. Ultimul detaliu rămas este oficializarea acordului cu gruparea spaniolă. Suporterii madrileni așteaptă prezentarea noii achiziții pe stadionul „Santiago Bernabeu” în zilele următoare. Olandezul a fost ales pentru a aduce un plus de viteză și agresivitate în flancul drept, acoperind astfel o necesitate a echipei.

  • Cristi chivu dumfries
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Cifrele lui Dumfries în tricoul lui Inter Milano

Fundașul a sosit la Inter în vara anului 2021, fiind transferat de la PSV Eindhoven pentru suma de 14,25 milioane de euro. Pe parcursul a cinci sezoane petrecute la Milano, olandezul a evoluat în 207 partide, marcând 27 de goluri și oferind 28 de pase decisive.

Palmaresul său alături de echipa italiană include trei Cupe ale Italiei, trei Supercupe și două titluri de campion în Serie A. De asemenea, apărătorul a disputat alături de Inter și două finale de Liga Campionilor. În acest moment, cota sa de piață este estimată la 25 de milioane de euro, potrivit portalului de specialitate Transfermarkt.

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