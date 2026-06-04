A fost antrenat de Boloni la Monaco

Yaya Toure este foarte aproape să semneze contractul cu Slovan Bratislava, pentru a deveni antrenorul principal al echipei în sezonul următor. După câștigarea campionatului și o participare în Conference League, "Belasi" s-au despărțit de Vladimir Weiss, care a preluat postul de selecționer al Slovaciei.

Acesta ar fi prima oportunitate de lansare a unei cariere de antrenor principal, pentru jucătorul care a învățat meserie de la Laszlo Boloni, Frank Rijkaard, Pep Guardiola, Roberto Mancini și Manuel Pellegrini. În 2021, acesta a fost propus la Sepsi, dar varianta a fost refuzată de patronul Laszlo Dioszegi.

Dacă CSU Craiova, campioana României, trece de primul tur preliminar al Champions League, poate juca cu Slovan Bratislava, pentru că formania olteană nu va fi cap de serie în a doua rundă de calificare.

Până acum a fost doar antrenor de juniori și secund

Yaya Toure (43 de ani) este născut la Bouake (Coasta de Fildeș) și s-a format la juniorii clubului ASEC Mimosas. La nivel de seniori a evoluat pentru Beveren (2001-2003), Metalurg Donețk (2003-2005), Olimpiacos (2005-2006, 2018), AS Monaco (2006-2007), FC Barcelona (2007-2010), Manchester City (2010-2018) și Qingdao Huanghai (2019). A strâns 101 selecții și 19 goluri pentru Coasta de Fildeș.

Ca antrenor a lucrat pentru cluburile Olimpik Donețk (secund / 2021), Akhmat Groznâi (secund / 2021), Tottenham (antrenor juniori / 2022-2023), Standard Liege (secund / 2023) și Arabia Saudită (secund / 2023-2024).

În palmaresul său se găsesc multe trofee, printre care Champions League, titluri de campion și cupe în Spania și Anglia, Africa Cup of Nations și African Footballer of the Year (4). Frații săi, Kolo Toure și Ibrahim Toure au fost fotbaliști.

Fotbalistul care l-a impresionat pe Costel Pantilimon: "A cărat un club în spate"

Întrebat de moderatorul Andru Nenciu în cadrul emisiunii Play On Sport de pe VOYO ce jucătorul care l-a surprins cel mai mult în perioada petrecută la Manchester City, Costel Pantilimon nu a stat pe gânduri și l-a nominalizat pe Yaya Toure.

"Yaya Toure. Da, da. Un om care nu lovește aproape niciodată cu șiretul. Tot timpul, la golurile lui, fie pe stângul, fie pe dreptul, lovește cu interiorul. Are o forță nativă și a fost un om care, pentru o perioadă foarte lungă de timp, a cărat clubul în spate", a spus fostul portar român.

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