Când se întoarce FCSB pe Arena Națională. Mihai Stoica atacă Primăria: „Metallica e mai importantă”

Echipa va lua startul în noul sezon din SuperLiga în weekendul 18-19 iulie, pe teren propriu, împotriva celor de la FC Argeș. La scurt timp, roș-albaștrii vor primi vizita letonilor de la Auda, în turul 2 preliminar din Conference League. Ambele partide se vor disputa departe de Arena Națională, care rămâne închisă fotbalului pe durata verii din cauza concertelor muzicale.

Oficialul bucureștenilor a transmis că echipa va putea juca din nou pe stadionul de 55.000 de locuri abia în luna august. El a taxat decizia Primăriei Capitalei de a prioritiza alte evenimente în detrimentul sportului.

„Probabil, la începutul lunii august, ne vom muta pe Arena Națională. Nu depinde de noi, depinde de Primărie și de faptul că nu este respectată destinația acestui stadion. Acest stadion este pentru fotbal. Cât timp Metallica e mai importantă decât fotbalul, nu avem cum să vindem abonamente. Nu avem numai fani Metallica, avem și fani Tzancă și cu Salam. [...] Chiar aveam niște estimări să vindem 15.000 de abonamente, dar am plecat la Urziceni și nu am mai vândut nimic”, a spus Mihai Stoica, la PrimaSport.