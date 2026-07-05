Meghan Walker, fostă campioană la atletism, și-a început recent cariera în WWE sub numele de Kylee Quinn.
Sportiva americană a publicat recent pe Instagram mai multe fotografii din vacanța petrecută la plajă, iar imaginile au devenit rapid virale.
Blondina a fost anunțată oficial ca parte din clasa a 5-a WWE NIL (programul de burse pentru atleți colegiali) în vara anului trecut.
Meghan Walker, fostă campioană la atletism, și-a început recent cariera în WWE sub numele de Kylee Quinn.
Sportiva americană a publicat recent pe Instagram mai multe fotografii din vacanța petrecută la plajă, iar imaginile au devenit rapid virale.
Fanii au luat cu asalt secțiunea de comentarii și au umplut postarea cu mesaje de apreciere.
„Aceasta este viitoarea cea mai mare vedetă din WWE”, a scris un fan.
„Superbă!”, a comentat un alt urmăritor.
„Dați-i toate centurile!”, a fost un alt mesaj.
„Te iubesc!”, i-a transmis un admirator.
Înainte de WWE, americanca a impresionat în atletism, unde a concurat pentru Universitatea Nebraska și a câștigat două titluri de stat în perioada liceului.
În 2025 a semnat cu WWE prin programul destinat tinerelor talente, iar din acest an evoluează în NXT și WWE Evolve sub numele Kylee Quinn.
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