Sportiva americană a publicat recent pe Instagram mai multe fotografii din vacanța petrecută la plajă, iar imaginile au devenit rapid virale.

Meghan Walker, fostă campioană la atletism, și-a început recent cariera în WWE sub numele de Kylee Quinn.

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Fanii au luat cu asalt secțiunea de comentarii și au umplut postarea cu mesaje de apreciere.

„Aceasta este viitoarea cea mai mare vedetă din WWE”, a scris un fan.

„Superbă!”, a comentat un alt urmăritor.

„Dați-i toate centurile!”, a fost un alt mesaj.

„Te iubesc!”, i-a transmis un admirator.

Înainte de WWE, americanca a impresionat în atletism, unde a concurat pentru Universitatea Nebraska și a câștigat două titluri de stat în perioada liceului.

În 2025 a semnat cu WWE prin programul destinat tinerelor talente, iar din acest an evoluează în NXT și WWE Evolve sub numele Kylee Quinn.