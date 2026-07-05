Destinație surpriză pentru stâlpul apărării dinamoviste: propus la echipa pregătită de Mirel Rădoi

Până în acest moment, conducătorii celor două cluburi nu au luat o decizie în privința legitimării jucătorului.

După ce și-a încheiat conturile cu echipa din Ștefan cel Mare în această vară, stoperul togolez în vârstă de 29 de ani se află în căutarea unui nou angajament. Potrivit jurnaliștilor de la GFK Haber, Kennedy Boateng a fost oferit de impresarul său, Tony Appiah , la două formații din Turcia: Kocaelispor și Gaziantep .

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”A fost o idee foarte proastă din partea Ligii din România”! Ce se întâmplă cu dinamoviștii Kennedy Boateng și Josue Homawoo, accidentați la națională

”A fost o idee foarte proastă din partea Ligii din România”! Ce se întâmplă cu dinamoviștii Kennedy Boateng și Josue Homawoo, accidentați la națională

”A fost o idee foarte proastă din partea Ligii din România”! Ce se întâmplă cu dinamoviștii Kennedy Boateng și Josue Homawoo, accidentați la națională

”A fost o idee foarte proastă din partea Ligii din România”! Ce se întâmplă cu dinamoviștii Kennedy Boateng și Josue Homawoo, accidentați la națională

Defensiva lui Rădoi are nevoie de întăriri

Mutarea este una plauzibilă, mai ales în contextul restructurărilor din lotul lui Gaziantep. Antrenorul român a decis recent să se despartă de șase fotbaliști, printre care se numără și doi fundași centrali aflați sub formă de împrumut: Nihad Mujakic și Tayyip Talha Sanuc. Astfel, aducerea lui Boateng ar putea rezolva o problemă reală în centrul liniei de fund.

De la plecarea din România, apărătorul african a fost pe radarul mai multor echipe. El s-a aflat pe lista lui Gigi Becali pentru o eventuală mutare la FCSB și a atras interesul unor cluburi din Arabia Saudită.

Adus liber de contract în iulie 2024 de la Austria Lustenau, Boateng a devenit rapid o piesă de bază în sistemul lui Zeljko Kopic. În perioada petrecută la București, internaționalul din Togo a bifat 75 de prezențe pentru echipa bucureșteană, reușind să înscrie opt goluri și să ofere două pase decisive. Cota sa de piață se ridică la 1,2 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.