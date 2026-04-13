Ianis Zicu e istorie la Farul! Sport.ro a anunțat aici oficializarea plecării antrenorului de 42 de ani, după înfrângerea suferită în meciul cu Hermannstadt, scor 1-0.
Cu postul de „principal“ rămas vacant, dobrogenii s-au mișcat repede. Flavius Stoican este noul antrenor. În vârstă de 49 de ani, tehnicianul a pregătit ultima oară CSM Reşiţa, în liga a doua. Farul a anunțat, în mod oficial, numirea lui Flavius Stoican pe bancă.
În cariera de antrenor, Flavius Stoican a mai activat la Chindia Târgovişte, CS Mioveni, Dinamo, FC Voluntari, Zimbru Chişinău, Pandurii Târgu Jiu, Politehnica Iaşi, Petrolul Ploieşti, FC U Craiova şi FC Botoşani.
Ca jucător, Flavius Stoican a evoluat de 19 ori pentru prima reprezentativă a României şi a activat la echipele Universitatea Craiova, Dinamo, Șahtior Donetsk şi Metalist Kharkov. Potrivit news.ro, ca jucător, Stoican a fost campion al României cu Dinamo (2004) şi dublu campion al Ucrainei cu Șahtior Donețk (2005 şi 2006).