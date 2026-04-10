Antrenorul a transmis că se simte epuizat și că este de părere că echipa are nevoie de un șoc.

Gică Popescu: ”Nu trebuie să luăm hotărâri atât de importante la supărare!”

Gică Popescu, președintele clubului Farul și, mai nou, acționarul majoritar al clubului de la malul mării, a reacționat imediat după anunțul făcut de Ianis Zicu.

Fostul component al Generației de Aur crede că declarațiile lui Zicu au fost date la supărare și crede că, după ce se va liniști, antrenorul va avea o altă opinie. Gică Popescu a declarat că speră că tehnicianul va reflecta și abia apoi va lua o decizie radicală în ceea ce privește continuitatea sa la Farul.

”Nu am apucat să vorbesc cu Ianis, am plecat imediat după terminarea meciului, vom vorbi mâine, important este să se liniștească, să nu ia o hotărâre atât de importantă, vom vedea cum vom merge înainte. am pierdut nemeritat, am făcut o primă repriză foarte bună. Am luat gol în minutul 92 și am pierdut. Trebuie să dăm dovadă de unitate și să mergem înainte.

Eu cred că nu trebuie să luăm hotărâri atât de importante la supărare și să analizăm, să vedem zilele următoare ce e de făcut. Întotdeauna am fost pentru continuitate. Acum o lună de zile, am zis că mergem cu Ianis cel puțin până la finalul sezonului. Eu m-aș bucura să se liniștească, pentru că așa e normal”, a spus Gică Popescu.