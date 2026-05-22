GALERIE FOTO Sorana Cîrstea "s-a încărcat" în România înainte de Roland Garros, iar americanii o răsfață: mesajul venit de peste Ocean

Publicitate
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea, lăudată de peste Ocean pentru o performanță unică în tenisul feminin.

TAGS:
Tenis WTAWTA RomaRoland Garros 2026Sorana Cirstea
Din articol

Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) a ales România ca loc ideal pentru a se reîncărca de energie, înainte de plecarea la Roland Garros.

Marți, 19 mai a fost ziua în care Cîrstea va face deplasarea la Paris, după câteva zile alocate revitalizării.

„România e acasă. Am doar trei zile aici, marți voi pleca la Roland Garros. E o perioadă scurtă de ședere, pentru că am jucat bine. Mă bucur că nu am timp de făcut multe lucruri în afara tenisului, înseamnă că am jucat bine,” a punctat Sorana Cîrstea, care nu a irosit timpul și a parcurs mai multe etape de refacere, înainte de a lua avionul spre Franța.

Sorana Cîrstea a ales România ca loc de refacere înainte de ultimul Roland Garros al carierei

În continuare, Sorana Cîrstea privește cu încântare către ultimele luni în tenisul profesionist și vrea să se bucure la maximum de fiecare turneu.

Știe că va duce dorul emoțiilor pe care i le stârnesc spectatorii care o urmăresc cu pasiune la fiecare partidă.

Emoțiile stârnite de fani, motivul pentru care Cîrstea continuă să joace tenis

„M-a impresionat cât de multe felicitări am primit, cât de drăguți sunt oameni și cât de multă afecțiune am primit din partea lor.

Înseamnă enorm pentru mine. Pentru aceste emoții încă joc. E un lucru deosebit, știu că îmi va lipsi după ce o voi termina cu tenisul,” a declarat Sorana Cîrstea, la întoarcerea în țară de la Roma.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea getty3
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Tennis.com o laudă pe Sorana Cîrstea

În timp ce Sorana Cîrstea a prioritizat reenergizarea, după un turneu WTA 1000 epuizant, la Roma, în care a învins numărul unu mondial și a fost eliminată târziu, în semifinale, jucătoarea din România a primit o serie de elogii din partea publicației americane, Tennis.com.

„La 36 de ani de tinerețe, devine cea mai vârstnică jucătoare care își face debutul în top 20 WTA,” a punctat sursa de peste Ocean.

Americanii și-au adus aminte de faptul că Sorana Cîrstea a mai fost „vecină” cu pragul primelor douăzeci de jucătoare, ocupând locul 21 în 2013 și în 2014. „Cîrstea a mai petrecut timp în top 25 mondial în 2009, 2022, 2023 și 2024,” au adăugat americanii, concluzionând că ultimii cinci ani au fost cei mai buni din cariera Soranei Cîrstea.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Președintele Nicușor Dan critică proiectul de lege PSD-AUR privind ONG-urile: ”Ar afecta societatea civilă”
Președintele Nicușor Dan critică proiectul de lege PSD-AUR privind ONG-urile: ”Ar afecta societatea civilă”
ULTIMELE STIRI
În afara lui Maguire, alte două nume uriașe sunt OUT din lotul Angliei pentru Mondial!
În afara lui Maguire, alte două nume uriașe sunt OUT din lotul Angliei pentru Mondial!
Opt echipe luptă pentru promovarea în Liga 2! Situația din play-off-ul Ligii 3 + cele 18 echipe retrogradate la „județeană”
Opt echipe luptă pentru promovarea în Liga 2! Situația din play-off-ul Ligii 3 + cele 18 echipe retrogradate la „județeană”
În această seară telespectatorii decid ultimii concurenți care ajung în Marea Finală Românii au talent!
În această seară telespectatorii decid ultimii concurenți care ajung în Marea Finală Românii au talent!
Aston Villa, transferuri fantastice după succesul istoric din Europa League! Unai Emery își face super echipă
Aston Villa, transferuri fantastice după succesul istoric din Europa League! Unai Emery își face super echipă
CFR Cluj - FC Argeș, meciul de retragere pentru Ciprian Deac, de la ora 20:30!
CFR Cluj - FC Argeș, meciul de retragere pentru Ciprian Deac, de la ora 20:30!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Încep pregătirile pentru cupele europene: două mutări la FCSB

Încep pregătirile pentru cupele europene: două mutări la FCSB

Tavi Popescu s-a prăpădit de râs când a văzut jucătorii aleși de Gică Hagi pentru națională. Ce a postat winger-ul de la FCSB

Tavi Popescu s-a prăpădit de râs când a văzut jucătorii aleși de Gică Hagi pentru națională. Ce a postat winger-ul de la FCSB

Neymar a fost obligat să accepte trei condiții pentru a prinde lotul Braziliei la Mondial

Neymar a fost obligat să accepte trei condiții pentru a prinde lotul Braziliei la Mondial

Neymar, OUT! Decizia staff-ului Braziliei înainte de Campionatul Mondial

Neymar, OUT! Decizia staff-ului Braziliei înainte de Campionatul Mondial

Începe curățenia la FCSB! Opt jucători sunt OUT din vară, doi sub semnul întrebării

Începe curățenia la FCSB! Opt jucători sunt OUT din vară, doi sub semnul întrebării

Enzo Fernandez forțează transferul de 50.000.000 de euro! Radu Drăgușin, beneficiar indirect

Enzo Fernandez forțează transferul de 50.000.000 de euro! Radu Drăgușin, beneficiar indirect



Recomandarile redactiei
În afara lui Maguire, alte două nume uriașe sunt OUT din lotul Angliei pentru Mondial!
În afara lui Maguire, alte două nume uriașe sunt OUT din lotul Angliei pentru Mondial!
Cristi Chivu nu se joacă! Inter îl transferă pe cel mai scump portar din istoria fotbalului
Cristi Chivu nu se joacă! Inter îl transferă pe cel mai scump portar din istoria fotbalului
Opt echipe luptă pentru promovarea în Liga 2! Situația din play-off-ul Ligii 3 + cele 18 echipe retrogradate la „județeană”
Opt echipe luptă pentru promovarea în Liga 2! Situația din play-off-ul Ligii 3 + cele 18 echipe retrogradate la „județeană”
Aston Villa, transferuri fantastice după succesul istoric din Europa League! Unai Emery își face super echipă
Aston Villa, transferuri fantastice după succesul istoric din Europa League! Unai Emery își face super echipă
Unde a fost surprinsă Georgina înainte să-i fie alături lui CR7 la sărbătorirea titlului: ”M-ai lăsat fără cuvinte”
Unde a fost surprinsă Georgina înainte să-i fie alături lui CR7 la sărbătorirea titlului: ”M-ai lăsat fără cuvinte”
Alte subiecte de interes
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Iga Swiatek, peste Simona Halep! Poloneza a reușit inimaginabilul, în finala de la Roma
Iga Swiatek, peste Simona Halep! Poloneza a reușit inimaginabilul, în finala de la Roma
Set la zero! Sorana Cîrstea s-a distrat în turul al doilea de la Roma
Set la zero! Sorana Cîrstea s-a distrat în turul al doilea de la Roma
Djokovic, campion la Roland Garros 2026? Coincidența care se poate repeta, după numirea surprinzătoare a noului antrenor
Djokovic, campion la Roland Garros 2026? Coincidența care se poate repeta, după numirea surprinzătoare a noului antrenor
Ce prevede Sorana Cîrstea pentru ultimul Roland Garros al carierei: sfertul de finală din urmă cu 17 ani, reperul româncei
Ce prevede Sorana Cîrstea pentru ultimul Roland Garros al carierei: sfertul de finală din urmă cu 17 ani, reperul româncei
CITESTE SI
Salvatorii au descoperit și trupul celei de-a doua românce prinse sub dărâmăturile clădirii prăbușite din Germania

stirileprotv Salvatorii au descoperit și trupul celei de-a doua românce prinse sub dărâmăturile clădirii prăbușite din Germania

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Moarte subită pentru miliardarul rus Mihail Smirnov: omul de afaceri a murit într-un accident cu motocicleta

stirileprotv Moarte subită pentru miliardarul rus Mihail Smirnov: omul de afaceri a murit într-un accident cu motocicleta

O fetiță de 2 ani a murit după ce a stat ore întregi într-o mașină încinsă, în Spania. Tatăl ei uitase să o lase la grădiniță

stirileprotv O fetiță de 2 ani a murit după ce a stat ore întregi într-o mașină încinsă, în Spania. Tatăl ei uitase să o lase la grădiniță

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!