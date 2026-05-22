Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) a ales România ca loc ideal pentru a se reîncărca de energie, înainte de plecarea la Roland Garros.

Marți, 19 mai a fost ziua în care Cîrstea va face deplasarea la Paris, după câteva zile alocate revitalizării.

„România e acasă. Am doar trei zile aici, marți voi pleca la Roland Garros. E o perioadă scurtă de ședere, pentru că am jucat bine. Mă bucur că nu am timp de făcut multe lucruri în afara tenisului, înseamnă că am jucat bine,” a punctat Sorana Cîrstea, care nu a irosit timpul și a parcurs mai multe etape de refacere, înainte de a lua avionul spre Franța.

Sorana Cîrstea a ales România ca loc de refacere înainte de ultimul Roland Garros al carierei

În continuare, Sorana Cîrstea privește cu încântare către ultimele luni în tenisul profesionist și vrea să se bucure la maximum de fiecare turneu.

Știe că va duce dorul emoțiilor pe care i le stârnesc spectatorii care o urmăresc cu pasiune la fiecare partidă.

Emoțiile stârnite de fani, motivul pentru care Cîrstea continuă să joace tenis

„M-a impresionat cât de multe felicitări am primit, cât de drăguți sunt oameni și cât de multă afecțiune am primit din partea lor.

Înseamnă enorm pentru mine. Pentru aceste emoții încă joc. E un lucru deosebit, știu că îmi va lipsi după ce o voi termina cu tenisul,” a declarat Sorana Cîrstea, la întoarcerea în țară de la Roma.