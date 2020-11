Barcelona vine fara Messi si de Jong la Kiev! Mircea Lucescu nu se va putea baza pe 3 oameni de baza in partida din Champions League! Dinamo Kiev, decimata de COVID-19 si accidentari

UPDATE 15:50: Lucescu inca are probleme de lot inainte de duelul cu Barcelona. Capitanul Sidorciuk, vicecapitanul Tigankov si Gerson Rodrigez, toti trei titulari incontestabili, nu vor putea evolua din cauza ca sunt infectati cu noul coranivurs. Pe langa cei trei mai sunt infectati si fundasii Sabanov si Sirota. Mircea Lucescu are si jucatori accidentati: Timcik, Duelund, Rusin, Burda si Kostevici, nu vor putea evolua in meciul contra catalanilor.

Jucatorul care a castigat Balonul de Aur de 6 ori, nu a fost inclus pe lista cu 19 jucatori a lui Ronald Koeman, potrivit Goal.com. Mircea Lucescu nu va putea vorbi din nou cu Messi, la fel cum a facut-o la sfarsitul meciului din tur. In partida de pe Camp Nou, gruparea blaugrana s-a impus cu 2-1, dupa golurile lui Messi si Pique. Pentru Dinamo Kiev a inscris Tzygaknov. Portarul lui Lucescu, Neshcheret, a facut in partida tur un meci incredibil si a reusit sa ii blocheze de mai multe ori pe jucatorii Barcelonei.

Barcelona se afla pe primul loc in grupa G cu maximum de puncte dupa primele 3 meciuri si va incerca sa isi mentina parcursul perfect in Champions League. Dinamo Kiev doreste sa se califice in primavara Europa League si se afla oe locul 3 cu un singur punct.

Pe langa Messi, nici Frenkie de Jong nu va face deplasarea, potrivit ESPN. Antrenorul olandez a dorit sa le ofere celor doi jucatori o pauza pentru odihna.

Lionel Messi and Frenkie de Jong have been left out of Barcelona's UCL squad to face Dynamo Kiev.

Ronald Koeman says he wants to give them a rest. pic.twitter.com/aT6bu7mgMv