Mircea Lucescu e pe val in Ucraina! Inca o victorie in campionat pentru Dinamo Kiev, care e aproape si de calificarea in primavara europeana

Mircea Lucescu este lider in Ucraina cu Dinamo Kiev.

In etapa a 12-a a campionatului, echipa romanului a castigat cu 2-1 in deplasare la Mariupol si a ramas cu 3 puncte peste principala rivala la titlu, Sahtior Donetk.

Victoria a fost obtinuta in ciuda faptului ca portarul lui Dinamo Kiev a fost eliminat de pe teren cu 5 minute inainte de pauza.

Golurile echipei lui Lucescu au fost inscrise de Garmash si Tsygankov, golul de onoare al gazdelor fiind reusit abia in prelungirile partidei.

Dincolo de campionat, Dinamo Kiev se lupta si in Europa. In grupele Champions League, marti de la ora 22:00, echipa lui Mircea Lucescu infrunta Ferencvaros in lupta pentru locul 3, care permite calificarea in primavara europeana.

Pentru a ramane in fazele eliminatorii din Europa League, Dinamo Kiev nu trebuie sa piarda in fata ungurilor, o victorie sau o remiza asigurandu-le prezenta in competitia continentala in 2021.