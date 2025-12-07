VIDEO Eveniment special la AS Dan Chilom: Moș Nicolae, alături de invitați de marcă din sportul românesc

Cadouri pentru micuții fotbaliști de la AS Dan Chilom.

Mos Nicolae Florin Bratu Miodrag Belodedici dan chilom

Ziua de ieri a fost una specială pentru copiii de la AS Dan Chilom, care au avut parte de un eveniment dedicat lor, organizat cu ocazia sărbătorii Sfântului Nicolae. Emoțiile, zâmbetele și bucuria au fost la ele acasă, iar peste 100 de copii s-au bucurat de daruri, fotografii și autografe într-o atmosferă de sărbătoare adevărată.

Evenimentul a fost onorat de prezența unor personalități importante ale sportului românesc. Miodrag Belodedici, dublu câștigător al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua București și Steaua Roșie Belgrad, Florin Bratu, campion al României, Tudor Constantin, fost căpitan al echipei naționale de rugby, "Sensei" Constantin Niculae, antrenorul care l-a pregătit pe Cristiano Ronaldo, oferindu-le un exemplu de performanță, muncă și determinare.

Cei mici au trăit momente de neuitat, au interacționat cu invitații, au primit încurajări și au plecat acasă cu amintiri care îi vor motiva. Entuziasmul lor a arătat, încă o dată, cât de important este ca sportul să fie susținut nu doar prin antrenamente, ci și prin astfel de întâlniri speciale.

Pentru AS Dan Chilom, evenimentul a avut și o încărcătură simbolică, în contextul în care școala de fotbal se pregătește să marcheze 15 ani de activitate în 2026, o perioadă în care a crescut generații de copii prin sport, disciplină și pasiune.

