Era "fratele geaman" al lui Gardos si mai talentat decat Bicfalvi, dar acum lucreaza intr-o fabrica din Germania

Un fost fundas dinamovist a emigrat in Germania.

Raul Crisan (30 ani) a inceput fotbalul la FC Baia Mare si a mai jucat la juniori pentru LPS Baia Mare, unde a fost coleg cu Florin Gardos si Erik Bicfalvi, fiind considerat in copilarie un talent mai mare decat cei doi colegi care au ajuns sa joace pentru echipa nationala. Cu Gardos a fost foarte bun prieten, coleg de scoala si au format un cuplu in centrul apararii satmarenilor, cei doi fiind nedespartiti in copilarie. Ulterior, el a evoluat la Olimpia Satu Mare, Somesul Satu Mare si FC Silvania Simleul Silvaniei, unde a fost remarcat de Dinamo.

In ianuarie 2011, dupa ce echipa din Liga 3 a intrat in faliment, Crisan a semnat un contract pe 5 sezoane cu „cainii” si era vazut ca un viitor jucator al nationalei, dar a plecat dupa doar un sezon si jumatate, dezamagit ca a fost folosit mai mult la echipa secunda a “cainilor”, care juca atunci in Liga 2, si ca oficialii clubului voiau sa il imprumute la Unirea Urziceni sau in Liga 2.

Fundasul central a emigrat in Germania, unde cu ajutorul unor prieteni, a ajuns sa joace pentru 1. FC Zandt, o grupare semi-profesionista din Liga a 6-a. Dupa un an, Crisan a ajuns la SpVgg Ansbach (Liga 5), pentru ca apoi sa mai fie legitimat la TSV Ilshofen (Liga 5), FC/DJK Burgoberbach si SV Ornbau (ambele, echipe de amatori).

In paralel cu fotbalul, el s-a apucat de antrenorat si a pregatit grupe de juniori si a lucrat ca tehnician de prelucrare a amestecurilor de cauciuc si mase plastice la doua fabrici din landul Baden-Wurttemberg. „Ca organizare, echipele germane de Liga a 5-a sunt clar la nivelul Ligii a 2-a din România, daca nu chiar peste, iar din punct de vedere financiar sunt extrem de multumit”, dezvaluia fotbalistul, care s-a stabilit in Germania si mai viziteaza Romania doar in vacante. Fostul fotbalist al lui Dinamo este casatorit si are un baietel.