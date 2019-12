Fostii jucatori vad Dinamo pe drumul cel bun: "Nu mai sunt bichoni, acum sunt caini-lupi. Daca ajung in play-off, atunci devin rottweileri"

Daca la finalul lunii august Dinamo era "lanterna rosie", acum "cainii" se ajuns la doar doua puncte de un loc de play-off.

Cristi Munteanu, fostul portar al lui Dinamo, lauda modul in care patronatul, conducerea executiva si cea tehnica au reusit sa treaca peste unul dintre cele mai dificile momente din istoria recenta a clubului „alb-rosu”, in ciuda presiunii imense care se acumulase. "Babicu" crede ca antrenorul Dusan Uhrin s-a descurcat excelent in postura de antrenor al lui Dinamo si a stabilizat situatia din punct de vedere sportiv, mult mai repede decat se preconiza.

„Dinamo e pe drumul cel bun. Nu mai sunt bichoni, acum sunt caini-lupi, dar mai au pana sa devina rottweileri. Daca ajung in play-off, atunci sunt rottweileri. Cert e ca Dinamo s-a ridicat cand nimeni nu mai credea, multi credeau ca se va lupta pentru evitarea retrogradarii in acest sezon, iar acum e la 5 puncte de locul al treilea.

Omul care a sfintit locul la Dinamo este antrenorul. Cu aceeasi jucatori, a reusit sa redreseze echipa. I-a reinventat pe Popescu, Corbu, Perovici, care nici nu mai stiam ca e pe la Dinamo, Ricardo Grigore… Jucatori care nu contau acum trei luni, pana sa vina Uhrin. Culmea, e antrenor strain, dar a comunicat bine cu ei. Le-a dat incredere jucatorilor, a stiut sa ii motiveze, sa ii tina departe de scandaluri, de problemele clubului. El a tacut si a facut. Asta este secretul lui Uhrin: a tacut si a facut. Nu cred ca se pune problema sa plece Uhrin, cred ca va ramane sigur.

Urmeaza meciuri grele, cu Botosani, Astra, FCSB sau Gaz Metan. Echipa e bine pregatita fizic, poate sa alerge mult, stau bine in teren, au regasit placerea de a juca fotbal, au rautate. Sa adune maxim din astea trei meciuri si in iarna sa il asculte pe Uhrin, sa faca pregatirea bine, depinde de buget daca mai vine cineva de calitate, se intoarce si Fabbrini… Cand lucrurile merg bine, nu trebuie sa le schimbi, le lasi asa cum sunt.

Tot vobeste lumea ca sunt datorii la Dinamo, dar sunt peste tot datorii, peste tot se mai intarzie plata cateva luni. Si unde sunt salarii mari, tot cand intra banii in club sunt platiti jucatorii. De vanzare nu s-a mai auzit nimic. Dinamo e club mare, cel mai mare din Liga 1, nu are oricine bani sa il ia. Eu ma bucur ca a ramas Ionut Negoita, pentru ca ofera stabilitate. Negoita a cheltuit constant, an de an, nu ca altii, care au bagat un an bani si pe urma au dus cluburile la faliment. Mie mi-era teama daca pleca Negoita de la Dinamo, pentru ca nu stiam pe ce maini incapea echipa. S-a vorbit de niste oameni care voiam Dinamo… Nu era bine deloc. A facut pace cu suporterii, e liniste la echipa. Cand e liniste si ai oamenii potriviti, vin si rezultatele”, a declarat Cristi Munteanu pentru Sport.ro.