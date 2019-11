ULTIMA ORA | Oferta colosala pentru Gardos! Nu mai joaca de 20 de meciuri, dar poate prinde un transfer URIAS! Unde poate ajunge

Florin Gardos poate prinde un transfer urias.

Florin Gardos a ajuns la 20 de meciuri in care nu joaca la Craiova, fotbalistul fiind blestemat de ghinionul accidentarilor. Fostul mare international Lita Dumitru, a dezvaluit ca exista o oferta pentru Gardos din MLS si exista posibilitatea ca acesta sa plece.

Lita Dumitru este prezent in Romania pentru a-si rezolva cateva probleme personale si este gata sa ii dea o noua sansa in carierea lui Gardos. Acesta ar putea fi coleg in campionatul din America cu Mitrita.

"Florin merita aceasta sansa. Este un jucator de mare calitate, sunt convins ca se va adapta in fotbalul american. El trebuie sa-si revina dupa o operatie ca valoare are. Mie de el imi place mai mult decat de Chiriches. Bine, si Chiriches a demonstrat ca e fotbalist, dar mie imi place de Gardos. Este o oferta pentru Florin si va veni de acolo" ,a spus Lita Dumitru, la Digisport

Gardos s-a operat la Roma dupa ultima accidentare suferita si va reveni pe teren abia in luna ianuarie a anului 2020.

650.000 de euro este cota lui Gardos in acest moment pe transfermarkt.com