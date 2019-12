Situatie EXPLOZIVA la Dinamo: s-a cerut demiterea lui Prunea si Danciulescu! Reactia imediata a lui Prunea: "Chiar aseara am vorbit cu domnul Negoita!"

Situatie extrem de tensionata la Dinamo.

UPDATE | Florin Prunea sustine ca a discutat chiar duminica seara cu finantatorul Ionut Negoita si nu s-a pus problema unei eventuale despartiri. Mai mult, cei doi au discutat despre strategia pe care clubul trebuie sa o adopte in iarna pentru a se intari.

Pe de alta parte, Prunea spune ca nu va fi nicio problema daca va pleca de la Dinamo.

"Nu este niciun fel de problema. Cu mine, fara mine, cu Danciulescu, fara Danciulescu, important e ca echipa sa mearga mai departe si sa aiba rezultate. Stiti foarte bine ca am venit intr-o situatie foarte grea la club. Eu nu fac decat sa imi apar casa. Casa mea e grupul de jucatori si de antrenori. Chiar aseara am discutat cu patronul. Nu s-a pus problema sa fiu indepartat, din contra, am vorbit ca trebuie sa lucram la imbunatatirea lotului", a declarat Prunea pentru ProX.

Dinamo se afla pe locul 8, la doua puncte in spatele ultimului loc de play-off. Daca nici in acest sezon nu ar prinde play-off-ul, ar fi al treilea an la rand cand echipa rateaza prezenta intre primele 6 echipe ale Romaniei.

Potrivit GazeteiSporturilor, Peluza Catalin Hildan i-a cerut lui Ionut Negoita sa ii dea afara pe Florin Prunea (manager general) si pe Ionel Danciulescu (director sportiv). Ionut Negoita a cerut timp pentru a pune la punct actele si, cel mai probabil, cei doi oficiali vor fi demisi pana in momentul in care echipa va pleca in stagiul de pregatire de iarna.

In cazul in care despartirea nu se va produce acum, contractele celor doi expira la finalul sezonului, in iunie 2020.