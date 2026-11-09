VIDEO Dinamo bate la Voluntari și urcă în clasament! Cine a fost jucătorul ”nuclear”

Dinamo bate la Voluntari și urcă în clasament! Cine a fost jucătorul ”nuclear” Baschet
SPORT.RO
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Succes important pentru Jonathan Stark și compania.

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Dinamocs dinamo bucurestiJonathan StarkDJ BurnsNandor KutiOusmane Drame
Din articol

CSO Voluntari a fost învinsă de CS Dinamo Bucureşti cu scorul de 97-86 (23-23, 17-11, 29-24, 28-28), duminică, în Sala ''Gabriela Szabo'', într-o partidă din etapa a 6-a a Ligii Naţionale de baschet masculin.

CSO Voluntari a suferit prima sa înfrângere din acest campionat.

CSO Voluntari - CS Dinamo București 86-97, cu Jonathan Stark MVP

Jonathan Stark a fost cel mai bun om al dinamoviştilor, cu 24 de puncte şi 7 pase decisive, Anthony Daemon Roberts a contribuit cu 14 p, 4 recuperări, 4 pd, Nandor Kuti a înscris 14 puncte, Damiree Joseph ”DJ” Burns s-a remarcat cu 13 p, 4 rec, iar Ousmane Drame a reuşit un double-double, cu 12 p, 10 rec.

Damion James Rosser s-a evidenţiat de la ilfoveni, cu 21 de puncte.

Reacția clubului Dinamo după a treia victorie consecutivă

”BASCHET. 💥TOP!! A treia victorie consecutivă 🆚 CSO Voluntari și 4 din 5 în campionat. Inima sudului rămâne în capitală, iar atenția noastră se mută acum la returul cu Girona din FIBA Europe Cup.

☢️ Jonathan Stark a fost nuclear în această seară cu 24 de puncte, 7 pase decisive și 3 intercepții? iar Kuti și Roberts au adăugat fiecare câte 14 puncte” (CS Dinamo București)

Clasamentul din Liga Națională de baschet masculin

1. CS Vâlcea 1924 Râmnicu Vâlcea 11 puncte (6 jocuri)

2. CSO Voluntari 11 (6)

3. CSU Sibiu 9 (6)

4. CS Dinamo Bucureşti 9 (5)

5. CSM Târgu Mureş 9 (5)

... 

Info: Agerpres

Foto: CS Dinamo București

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