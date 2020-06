"E tampit daca face asa ceva!" Marius Sumudica, mesaj pentru Daniel Pancu! Ce i-a spus antrenorul roman 

Marius Sumudica a vorbit despre Daniel Pancu, cel care a devenit presedintele lui Rapid.

Pancu a fost demis din functia de antrenor al Rapidului si a fost inlocuit cu Dan Alexa, insa conducerea i-a oferit postul de presedinte al clubului.

Marius Sumudica a comentat situatia fostului antrenor pe care l-a sfatuit sa nu renunte la cariera, mai ales ca in Turcia exista echipe care intreaba de el.

"Este extraordinar de greu sa joci. Pe Pancu il cunoaste foarte multa lume, ma intreaba multa lume de el. Eu acum imi dau seama la ce nivel a jucat el. Sa joci la Besiktas este altceva, mai greu a fost pentru el!

Ceea ce a facut Pancu acolo a fost istorie. Eu de asta i-am spus sa continue cu antrenoratul pentru ca are o sansa enorma pentru numele pe care il are, sa ajunga in Turcia ca antrenor. Poate deveni realitate foarte usor!

Eu nu am ce sa castig de la Pancu, ne leaga aceeasi grupa de sange, visinie, atat! E prietenul meu, il respect. In momentul in care eu vad ca oamenii ma opresc in Istanbul sa ma intrebe de Hagi si Pancu, pai am zis 'Nu se poate, asta e tampit daca se lasa de antrenorat!'. Pe cuvantul meu", a declarat Marius Sumudica la Digi Sport.