Asta e, de fapt, BOMBA weekendului! Sumudica a luat galben INAINTE a meciul sa inceapa! E fabulos la cate cartonase a ajuns

Gaziantep a facut 1-1 acasa cu Ankaragucu in primul meci de dupa blocajul cauzat de coronavirus.

Maxim a dat singurul gol al echipei lui Sumudica. Antrenorul roman a iesit si de data asta in evidenta. A reusit o performanta greu de batut! Sumudica a primit galben din partea arbitrului de centru INAINTE de startul partidei pentru comportament nesportiv.



Sumudica a ajuns la un record fantastic. Are 10 avertismente primite in acest sezon! Veste proasta pentru arbitri: romanul tocmai si-a prelungit contractul cu Gaziantep si va ramane in campionat cel putin pana in 2021.