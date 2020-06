EXTRATERESTRU! Sumudica a avut gol ANULAT cu VAR in minutul 96 in fata lui Galatsaray, apoi Maxim a marcat din penalty in minutul 15 de prelungiri! Ce s-a intamplat

Meci DEMENT pentru Sumudica in Turcia!

A fost 3-3 in deplasarea de pe terenul lui Galatasaray! Gazisehir a deschis scorul in minutul 17 prin Djilabodji, apoi Galata si-a luat rolul de mare favorita in serios si a trecut in avantaj pana la pauza! Feghouli a facut 3-1 in minutul 66. Golul lui Twumasi l-a readus pe Sumudica in joc si a dar startul nebuniei totale in meci!

Gaziantep a avut gol anulat cu VAR in minutul 6 de prelungiri al meciului, dar a plecat cu un punct de la Istanbul dupa reusita din penalty a lui Maxim din minutul 90+15!

Tosca si Maxim au jucat tot meciul pentru Gazisehir, care ramane pe 9 in Turcia dupa 3-3 cu Galatasaray.

"Este foarte dificil chiar si pentru echipele mari sa revina de la 3-1 la 3-3. Am facut o echipa ca Galatasaray sa traga de timp. Nu am vazut-o niciodata asa pe Galatasaray. Au incercat sa traga de timp, nu sa joace fotbal!", a spus Sumudica la fnalul partidei.

