"E o bomba nucleara care s-a detonat! Fotbalul o sa fie schimbat, iar noi vom fi afectati!" Prima reactia a LPF-ului dupa anuntarea Super Ligii

Fotbalul e pe cale sa se schimbe si sa nu mai fie asa cum il stiam cu totii.

Scandalul UEFA-Super Liga e de abia la inceput, iar multe intrebari inca nu si-au gasit raspunsul. Multe federatii sau competitii nationale vor fi afecate, iar fotbalul romanesc nu va face exceptie de la eventualele efecte care se vor resimti, atat la nivel sportiv, dar si la nivel financiar. Vicepresedintele LPF a vorbit si el despre viitorul fotbalului si se declara ingrijorat de repercursiunile pe care Super Liga le va aduce la nivel global.

"Informatiile pe care le aveti voi le am si eu. Cum zic si altii in presa, e o bomba nucleara care s-a detonat. O sa fie o alta structura a fotbalului dupa aceste incidente. Orice decizie care se ia acuma este o decizie prin care fotbalul pierde. Se pierde din produsul national sau international. Este foarte curios cum vor decide ligile nationale care sunt afectate. In fiecare an noi avem bani de la UEFA, iar daca ei pierd bani, pierdem si noi.

Ar fi interesat ca piata media sa boicoteze acest format si sa nu cumpere drepturile. Sa vedem si reactia faniilor, conteaza si asta. Nu stiu daca pietele din Asia conteaza mai mult decat pietele din Europa. Acum sunt doar niste pareri si niste gandiri. Eu am crezut ca anuntul de duminica a fost doar un mod de presiune pe UEFA, dar se pare ca m-am inselat si totul este serios. Am vazut o reactie dura impotriva Super Ligii.

Si noi suntem impotriva, venind dintr-un fotbal organizat. Intentiile sunt din trecut, in ultimii doi ani s-au facut pasi. Din cate stiu eu, in documentele alea au fost implicate si cluburile din Germania, Franta. Daca ne uitam in viitor, cred ca sunt foarte multe intrebari. Impactul o sa fie pe termen lung, o sa vina si pe piata media din Romania si o sa fie propus la noi.

Va dati seama, nu o sa mai fie interes pentru produsul national, iar asta o sa fie dezastruos. Avem o preocupare ca poate nu o sa mai la fel. Acum regulile se pot schimba. Poate vedem 13 versus 13. Nimic nu e sigur. Vor sa dea drumul in august, deci foarte repede. O sa fie o vara foarte tensionata", a spus Robert Pongracz, Vicepresedinte LPF, la Ora Exacta in Sport.