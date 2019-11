"Are asta in plus!" Dezvaluiri de ULTIMA ORA facute de Gica Hagi despre fiul sau Ianis! De ce considera "Regele" ca este un jucator mai complet decat a fost el

Gica Hagi a vorbit despre fiul sau, Ianis.

Ianis Hagi este convocat la nationala pentru dubla de foc cu Suedia si Spania. Acesta si-a ales numarul 10 pentru partida din aceasta seara si sunt sanse destul de mari sa evolueze in aceasta seara. Tatal sau, Gica Hagi, a vorbit despre Ianis si spune ce are in plus fata de perioada in care "Regele" era fotbalist.

"El are ambele picioare. Loveste mingea la fel de bine cu ambele picioare. Eu aveam un picior, o loveam foarte bine, el, in schimb, loveste cu ambele picioare. Si e mai inalt ca mine. Si mai frumos.

E mai intal ca mine si arata mult mai bine. Dar eu sunt multumit cu nevasta mea. Si ea m-a vazut ca sunt frumos", a declarat Hagi la Telekomsport.

Romania - Suedia este in aceasta seara de la ora 21:45 in direct la PRO TV.