Alexandru Hațieganu
Florentin Petre a fost invitat la Fața la Joc și a povestit mai multe întâmplări din carierea sa.

Actualul antrenor secund de la Dinamo și fost fotbalist al „câinilor” a jucat în străinătate la CSKA Sofia, în Bulgaria și la Terek Grozny, în Rusia.

Florentin Petre: „Erai cel mai bun timp al nostru din Bulgaria”

Alături de Costin Ștucan, Răzvan Raț și Cătălin Oprișan în platoul emisiunii Fața la Joc, de la PRO TV, ultimul dintre aceștia l-a întrebat pe Florentin Petre dacă este adevărat că bulgarii l-au rugat să lase nivelul mai jos pentru a nu îi face de râs.

Fostul jucător al „roș-albilor” a explicat cum au stat lucrurile de fapt și a dezvăluit că Eugen Trică i-a spus să se oprească în timpul unui exercițiu de la antrenamentul lui CSKA Sofia.

Petre a dezvăluit că tehnicienii îl anunțaseră că era pe punctul să doboare un record de timp în Bulgaria.

(n.r. E adevărat că atunci când te-ai dus la bulgari te-au rugat ăia să o lași mai moale, că îi făceai pe ăia de râs?) Da, da, era un test fizic, Yo-Yo se numea, și m-am apucat să alerg din zece în zece metri, abia ce venisem (n.r. din campionatul României), pantă contra pantă, eu eram obișnuit și am început să alerg. 

Trebuia să ajungi la un anumit băț, într-un anumit timp și ne-am apucat vreo 15 inși să îl alergăm, am mai rămas eu cu încă vreo doi. 

La un moment dat prin minutul 19-20 începe să se întețească, alergi mai repede, te duci către sprint. Trică a căzut, au căzut majoritatea, dar eu încă alergam, am rămas singur și la un moment dat trece Trică pe lângă mine și zice 'bă, las-o și tu mai ușor că râd ăștia de tine'.

Am mai făcut jumătate de tură și m-am oprit, antrenorul de pe margine:'Bă ce i-ai spus, de ce te-ai oprit? Erai cel mai bun timp al nostru din Bulgaria'. Puteam să mai alerg puțin.”, a povestit Florentin Petre, în exclusivitate la Fața la Joc.

259 de meciuri a jucat Florentin Petre pentru Dinamo. A marcat 43 de goluri pentru Dinamo

