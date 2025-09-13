Fostul mare internațional este profund impresionat de etica de muncă a mijlocașului și se regăsește în devotamentul arătat de acesta pentru fotbal.



"N-am mai văzut de mult un român care să se antreneze așa!"



Petre a descris cu admirație programul spartan și atitudinea ireproșabilă a lui Cîrjan, pe care îl consideră un exemplu rar în fotbalul românesc actual.



"Se antrenează de zici că se termină lumea! Vă spun sincer, n-am mai văzut de mult un jucător român care să se antreneze în felul în care o face el. Iar cum se antrenează, așa și joacă. Pentru el, fotbalul este ca o icoană de pe perete. La ora 7 fără un sfert dimineața e la bază. Și pleacă ultimul! Este ceva incredibil!", a povestit Florentin Petre, potrivit GSP.



Mai mult, actualul antrenor secund al lui Dinamo a dezvăluit că a avut o discuție separată cu Cîrjan pentru a-i explica greutatea banderolei de căpitan pe care o poartă.



"I-am explicat cam ce înseamnă banderola de pe brațul stâng. Am stat cam jumătate de oră cu el și i-am spus ce responsabilități are. Le-a înțeles imediat, fără probleme, pentru că a crescut cu asta în sânge. Îți dă randament maxim, trebuie doar să-i spui ce are de făcut și face", a adăugat "Piticul".



La final, Petre a dezvăluit că se regăsește în stilul de joc al lui Cătălin Cîrjan: "Parcă mă văd pe mine acum foarte, foarte mulți ani".

