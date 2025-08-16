Actual secund al lui Zeljko Kopic la Dinamo, Petre a comentat victoria cu FCSB (4-3), situația „câinilor” și a analizat șansele la titlu în Premier League.



Florentin Petre, savuros în direct!



Finalul emisiunii a fost condimentat de o provocare-surpriză venită de la Adrian Mutu. „Briliantul” l-a invitat pe Răzvan Raț să lovească aparatul de măsurat forța pumnului, provocare ce a stârnit hohote în platou.



Mutu a înregistrat un 914 și a glumit: „Unde-i Raț? Aștept canapeaua!”. Fostul fundaș al naționalei a răspuns cu 760 și 830, autoironic: „Slab. Foarte slab! A fost o zi lungă”.



A urmat Florentin Petre, care a făcut deliciul publicului: „Ultima dată când am dat cu pumnul, am făcut 5 kg alergare”. Rezultatele? 790 și 713 la aparat.

