Invitat la emisiunea ”Fața la joc!” de pe PRO TV și VOYO, fostul internațional Florentin Petre, simbolul lui Dinamo și actual antrenor secund al ”câinilor”, a povestit cu umor despre întâlnirea sa cu Dan Petrescu la națională.

”Eu am debutat la echipa națională în Norvegia, într-un 0-0, în ’98. Normal, înainte de joc, se face 1 la 2. Mi-am luat maioul, am zis: „Sunt primul, stau la mijloc!”.

Prima minge: era Petrescu la minge. N-am avut loc, n-am avut timp, nu știu cum fac și i-am dat printre picioare.

Am transpirat instant, m-am întors, i-am zis: „Iartă-mă!”. Mai aveam puțin și-i cântam. Când mi-a dat una, m-a dat direct peste reclame”, ”, a povestit cu umor Florentin Petre la ”Fața la joc!”.

Foști colegi la națională, inclusiv la turneul final EURO 2000, fundașul dreapta Dan Petrescu și mijlocașul dreapta Florentin Petre sunt acum antrenori rivali în Superligă: primul este principal la CFR Cluj, al doilea este secundul lui Zeljko Kopic la Dinamo.

