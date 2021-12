Dumitru Dragomir dă cărțile pe față! Cum negociază când cumpără materiale de construcții

Mai mulți oameni din fotbalul românesc s-au orientat în ultimii zece ani spre afaceri imobiliare. Gigi Becali s-a îndreptat și spre construcții, o serie de fotbaliști au ridicat chiar și cartiere, dar om cu experiență în domeniu e Dumitru Dragomir.

Fostul șef al LPF, care în 2004 își inaugura un hotel în cartierul Aviației, a făcut pași rapizi în imobiliare, dar spune că pentru a fi eficient trebuie să simtă pulsul în mijlocul șantierului.

Dumitru Dragomir: "Și la o sută de grame de cuie discut, am o minte verde"

Dumitru Dragomir susține că negociază chiar și prețul materialelor de construcții.

"Mă duceam ca fotbalist și munceam zilnic pentru că în construcții se câștigă bani mulți. Am învâțat meserii atunci, eu meserie știu! Sunt doctor în construcții, nu știu dacă sunt mulți în țară să știe cât mine.

În plus, am șarm la negocieri, legat de prețuri... Să cumperi fier, cărămidă... Și la o sută de grame de cuie discut, am o minte verde. Nu s-a pomenit. Țin minte ce am făcut la cinci ani.

Dar, joc o tablă, șah, muncesc, la ora șapte sunt în picioare, plec pe șantier, prin frig, îmi pun cizme de cauciuc. Să văd cum se ridică blocurile, mor de drag, sunt chestii tehnice în construcții”, a declarat Dumitru Dragomir, pentru ProSport.

Dumitru Dragomir a finalizat în 2021 proiectul Herăstrău Parkview, construit în spatele hotelului Phoenicia Grand, din cartierul Băneasa. Primul bloc construit de Dragomir a fost în cartierul Sebastian din București.