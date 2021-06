Dragos Grigore a plecat din Bulgaria si e liber de contract! E gata sa revina in Liga 1 la 34 de ani

Fostul capitan al nationalei s-a despartit de Ludogoret.

Dragos Grigore (34 de ani) a prins 19 meciuri in ultimul sezon pentru campioana Bulgariei. Fundasul mai avea contract, dar s-a inteles pentru reziliere.



Grigore a jucat 3 ani pentru Ludogoret. Are 58 de meciuri la sud de Dunare in toate competitiile si 5 goluri marcate.



Dragos Grigore are 38 de selectii si un gol marcat pentru nationala Romaniei.

Keseru a ramas singurul jucator roman al lui Ludogoret. Moti s-a retras in aceasta vara si a fost numit director tehnic.