Performanta fantastica pentru romanii lui Ludogoret! Al 10-lea titlu la rand pentru echipa dupa promovare! Moti a jucat varf in ultimul joc din cariera

Ludogoret a luat un nou campionat in Bulgaria. Are 10 la rand!

Romanii Keseru, Moti si Dragos Grigore isi mai trec un trofeu in CV. Desi Ludogoret a pierdut cu 2-1 acasa in fata lui Lokomotiv Plovdiv, a fost sarbatoare la finalul meciului. Ludogoret s-a bucurat pentru titlu alaturi de fanii sai.

Pe gazon a fost tensiune maxima. Doi jucatori au fost eliminati! Ludogoret a ramas in 10 dupa ce Elvis Manu a vazut rosu, apoi a ramas si fara Cauly in ultimele 10 minute. Dintre cei 3 romani din lot, doar Dragos Grigore a fost titular. Keseru a intrat in minutul 80, iar Moti in minutul 89. Aflat la ultimul sezon in fotbal, Moti a fost bagat varf de antrenorul bulgarilor pe final.

Moti are 9 titluri cu Ludogoret, cat Keseru si Grigore la un loc. Atacantul are 6, in timp ce fostul fundas de la Dinamo - 3. Echipa romanilor si-a asigurat titlul de campioana cu 4 etape inainte de incheierea campionatului. Dupa ce si-au primit medaliile si trofeul, jucatorii lui Ludogoret si fanii au avut parte de un spectacol sustinut de Goran Bregovic si s-au bucurat de un foc de artificii.