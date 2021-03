Radoi are atacant! Keseru e DE NEOPRIT in Bulgaria! A fost capitan la Ludogorets si a deschis scorul in minutul 3

Claudiu Keseru a reusit un nou gol in Bulgaria.

Atacantul roman, care a fost capitan in meciul dintre Ludogorets si Beroe Stara Zagora, a deschis scorul in minutul 3 dupa ce a primit o pasa ideala la marginea careului si a sutat peste portarul advers.

In repriza secunda, Ludogorets a fost egalata dupa golul lui Mincev, insa Manu, cu o dubla, si Despodov au stabilit scroul final, 4-1 pentru echipa lui Keseru.

Claudiu Keseru este pe locul doi in topul golgeterilor din Bulgaria, avand 14 goluri marcate in 16 meciuri. 4 dintre acestea au fost reusite in partida cu Etar Veliko Tarnovo, incheiata cu scorul de 6-0.

In acest moment, Ludogorets se afla pe locul 1 in clasamentul din campionatul bulgar, avand 48 de puncte, cu 8 mai multe decat CSKA Sofia, care ocupa a doua pozitie.

Keseru a fost pus de Mirel Radoi pe lista preliminara a stranierilor convocati pentru meciurile echipei nationale din preliminariile Mondialului din 2022.