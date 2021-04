Ludogorets a fost eliminata din semifinalele Cupei de marea rivala, CSKA Sofia! Cum s-au descurcat internationalii romani

Dominanta in ultimii ani in campionat, Ludogorets pare ca nu se regaseste in cupa.

Ludogorets a fost invinsa pe teren propriu de CSKA Sofia, miercuri, cu 2-1, si a pierdut calificarea in ultimul act al Cupei Bulgariei, dupa ce in tur partida se terminase la egalitate, 1-1. Au marcat: Manu '73 / Henrique 3, Iomov '36. Gazdele au terminat meciul fara Santana, care a fost eliminat in minutul 87, la fel ca Turitov de la oaspeti, in acelasi minut.

La Ludogorets, fundasul Dragos Grigore si atacantul Claudiu Keseru au fost titulari. Keseru a fost schimbat, in minutul 56, cu Elvis Manu. Grigore a ramas pe teren tot meciul si a primit un cartonas galben, in minutul 90+6. Tot la echipa gazda, fundasul Cosmin Moti nu a fost in lot. In finala din 19 mai, TSKA Sofia va evolua cu Arda.



Ludogorets conduce detasat in campionat, cu 55 de puncte, din 23 de jocuri, fiind urmata de Lokomotiv Plovdiv, cu 46 de puncte, TSKA Sofia, 44 si Arda, 39. Infrangerea este cu atat mai dezamagitoare pentru echipa romanilor, deoarece ultimul triumf in cupa al echipei a venit in 2014, iar sefii clubului sperau ca lucrurile sa se schimbe in acest sezon.