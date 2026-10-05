Deși Gică Hagi anunțat la începutul grupei de UEFA Nations League că își dorește toate cele 12 puncte în joc puse în acțiunea din septembrie - octombrie, după primele trei partide statistica arată îngrozitor: 12 goluri primite și doar trei marcate.

Adrian Mititelu surprinde după dezastrul din Nations League

În condițiile rezultatelor sub așteptări, publicul se întreabă dacă Gică Hagi va continua pe banca echipei naționale la finalul partidelor din UEFA Nations League.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de luni, 5 octombrie, Cristi Pintea a purtat un dialog cu Adrian Mititelu.

Omul de afaceri a surprins pe toată lumea, susținând că nu există o variantă mai bună pentru postul de selecționer decât Gică Hagi. Adrian Mititelu e de părere că Hagi are nevoie de timp pentru a-și implementa ideile, iar actuala ediție de Nations League să fie „sacrificată” pentru ca jucătorii să înțeleagă ce dorește antrenorul.

„Gică Hagi e cea mai optimă soluție în acest moment, nu există o variantă mai bună. Are o experiență bogată și are niște idei foarte bune, vrea să joace un fotbal ofensiv, nu să se apere și să obțină un rezultat norocos.

El vrea o echipă ofensivă, dar riscă să sufere câteva bătăi zdravene până jucătorii învață, așa cum s-a și întâmplat. Dacă privim meciurile cu Suedia și Polonia, trebuie să fim sinceri și să recunoaștem că au fost momente bune, iar scorurile puteau lua o altă turnură. Am fost lipsiți de șansă!

Nu trebuie să întrăm într-o panică, într-o isterie de negativism. Chiar dacă nu se exprimă Hagi prea bine, el gândește mai mult decât poate să spună! Mai bine sacrificăm acum această competiție și să creăm o echipă cu un joc bun în următoarea campanie.

Hagi este cea mai bună soluție din ultimii 10 ani, dar trebuie încurajat! Nimeni nu poate fi peste Hagi din România! Este greșit ce se întâmplă, suntem ca un bolnav care are nevoie de tratament, dar tratamentul provoacă dureri.

Are nevoie de timp, nu trebuie întrebat de când pleacă. El este cea mai bună variantă! Are experiență, știe fotbal mai mult decât toți noi la un loc. Dacă el se exprimă mai puțin convingător, nu înseamnă că nu știe ce are de făcut”, a declarat Adrian Mititelu la VOYO SPORT LIVE.