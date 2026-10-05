VIDEO EXCLUSIV „Cea mai bună variantă!” Adrian Mititelu surprinde după dezastrul din Nations League: „Hagi gândește mai mult decât poate să spună”

„Cea mai bună variantă!” Adrian Mititelu surprinde după dezastrul din Nations League: „Hagi gândește mai mult decât poate să spună” Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Adrian Mititelu a vorbit despre situația lui Gică Hagi.

TAGS:
Gica HagiAdrian MititeluEchipa Nationalavoyo sport live
Din articol

Deși Gică Hagi anunțat la începutul grupei de UEFA Nations League că își dorește toate cele 12 puncte în joc puse în acțiunea din septembrie - octombrie, după primele trei partide statistica arată îngrozitor: 12 goluri primite și doar trei marcate.

Adrian Mititelu surprinde după dezastrul din Nations League

În condițiile rezultatelor sub așteptări, publicul se întreabă dacă Gică Hagi va continua pe banca echipei naționale la finalul partidelor din UEFA Nations League.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de luni, 5 octombrie, Cristi Pintea a purtat un dialog cu Adrian Mititelu.

Omul de afaceri a surprins pe toată lumea, susținând că nu există o variantă mai bună pentru postul de selecționer decât Gică Hagi. Adrian Mititelu e de părere că Hagi are nevoie de timp pentru a-și implementa ideile, iar actuala ediție de Nations League să fie „sacrificată” pentru ca jucătorii să înțeleagă ce dorește antrenorul.

„Gică Hagi e cea mai optimă soluție în acest moment, nu există o variantă mai bună. Are o experiență bogată și are niște idei foarte bune, vrea să joace un fotbal ofensiv, nu să se apere și să obțină un rezultat norocos. 

El vrea o echipă ofensivă, dar riscă să sufere câteva bătăi zdravene până jucătorii învață, așa cum s-a și întâmplat. Dacă privim meciurile cu Suedia și Polonia, trebuie să fim sinceri și să recunoaștem că au fost momente bune, iar scorurile puteau lua o altă turnură. Am fost lipsiți de șansă!

Nu trebuie să întrăm într-o panică, într-o isterie de negativism. Chiar dacă nu se exprimă Hagi prea bine, el gândește mai mult decât poate să spună! Mai bine sacrificăm acum această competiție și să creăm o echipă cu un joc bun în următoarea campanie.

Hagi este cea mai bună soluție din ultimii 10 ani, dar trebuie încurajat! Nimeni nu poate fi peste Hagi din România! Este greșit ce se întâmplă, suntem ca un bolnav care are nevoie de tratament, dar tratamentul provoacă dureri.

Are nevoie de timp, nu trebuie întrebat de când pleacă. El este cea mai bună variantă! Are experiență, știe fotbal mai mult decât toți noi la un loc. Dacă el se exprimă mai puțin convingător, nu înseamnă că nu știe ce are de făcut”, a declarat Adrian Mititelu la VOYO SPORT LIVE.

  • Adrian mititelu
×
Declaratii mititelu 150725
Mititelu 090625 lucescu
Mititelu 200125
ÎNAPOI LA ARTICOL

Programul României din UEFA Nations League

  • Vineri, 25 septembrie: Polonia – Bosnia-Herțegovina 0-0, SuediaROMÂNIA 2-1
  • Luni, 28 septembrie: ROMÂNIABosnia-Herțegovina 2-4, Suedia – Polonia 3-1
  • Vineri, 2 octombrie: Bosnia-Herțegovina – Suedia 1-1, Polonia – ROMÂNIA 6-0
  • Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia
  • Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
  • Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Bolojan: După nominalizarea premierului, discutăm posibilităţile de a nu prelungi blocajul. PNL nu va fi la guvernare cu PSD
Bolojan: După nominalizarea premierului, discutăm posibilităţile de a nu prelungi blocajul. PNL nu va fi la guvernare cu PSD
ARTICOLE PE SUBIECT
Rămâne Gică Hagi la echipa națională?! Florin Gardoș, răspuns fără să stea pe gânduri
Rămâne Gică Hagi la echipa națională?! Florin Gardoș, răspuns fără să stea pe gânduri
„Poate vede altfel decât noi!” Cosmin Contra nu a avut milă de Gică Hagi după cea mai controversată decizie din meciul cu Suedia
„Poate vede altfel decât noi!” Cosmin Contra nu a avut milă de Gică Hagi după cea mai controversată decizie din meciul cu Suedia
„Nu am văzut schimbarea în meciul cu Suedia!” Cosmin Contra surprinde înainte de România - Bosnia: „Nu mă așteptam la decizia lui Gică”
„Nu am văzut schimbarea în meciul cu Suedia!” Cosmin Contra surprinde înainte de România - Bosnia: „Nu mă așteptam la decizia lui Gică”
ULTIMELE STIRI
Ciprian Tătărușanu știe cauzele declinului avut de Ștefan Târnovanu: „Victimă colaterală”
Ciprian Tătărușanu știe cauzele declinului avut de Ștefan Târnovanu: „Victimă colaterală”
Fostul atacant Andy Carroll, noi detalii după ce a dezvăluit că a fost agresat sexual: ”Impact devastator! Pot confirma că el este”
Fostul atacant Andy Carroll, noi detalii după ce a dezvăluit că a fost agresat sexual: ”Impact devastator! Pot confirma că el este”
Real Madrid a dat lovitura! Starul a semnat cu „Los Blancos”
Real Madrid a dat lovitura! Starul a semnat cu „Los Blancos”
Juri Cisotti, naturalizat și convocat la echipa națională?! Gabi Tamaș nu a stat pe gânduri: „Alt nivel”
Juri Cisotti, naturalizat și convocat la echipa națională?! Gabi Tamaș nu a stat pe gânduri: „Alt nivel”
Harry Kane, omul recordurilor! Candidatul la Balonul de Aur face istorie
Harry Kane, omul recordurilor! Candidatul la Balonul de Aur face istorie
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Echipa de start a României pentru meciul cu Suedia! Gică Hagi, surpriză de proporții

Echipa de start a României pentru meciul cu Suedia! Gică Hagi, surpriză de proporții

Iordănescu, șansă imensă: e dorit la colosul continental, unde actualul antrenor ia 7 milioane de dolari pe an!

Iordănescu, șansă imensă: e dorit la colosul continental, unde actualul antrenor ia 7 milioane de dolari pe an!

FRF așteaptă decizia lui Hagi, dar i-a ales deja înlocuitorul!

FRF așteaptă decizia lui Hagi, dar i-a ales deja înlocuitorul!

BOMBĂ pentru Portugalia! Întoarcerea lui Cristiano Ronaldo în națională

BOMBĂ pentru Portugalia! Întoarcerea lui Cristiano Ronaldo în națională

Radu Drăgușin a pus mâna pe telefon imediat după cartonașul roșu din Polonia - România! „M-a sunat din vestiar în minutul 27”

Radu Drăgușin a pus mâna pe telefon imediat după cartonașul roșu din Polonia - România! „M-a sunat din vestiar în minutul 27”

Juri Cisotti a dat verdictul după 10 zile sub comanda lui Laurențiu Reghecampf la FCSB

Juri Cisotti a dat verdictul după 10 zile sub comanda lui Laurențiu Reghecampf la FCSB



Recomandarile redactiei
Ciprian Tătărușanu știe cauzele declinului avut de Ștefan Târnovanu: „Victimă colaterală”
Ciprian Tătărușanu știe cauzele declinului avut de Ștefan Târnovanu: „Victimă colaterală”
Juri Cisotti, naturalizat și convocat la echipa națională?! Gabi Tamaș nu a stat pe gânduri: „Alt nivel”
Juri Cisotti, naturalizat și convocat la echipa națională?! Gabi Tamaș nu a stat pe gânduri: „Alt nivel”
Fostul atacant Andy Carroll, noi detalii după ce a dezvăluit că a fost agresat sexual: ”Impact devastator! Pot confirma că el este”
Fostul atacant Andy Carroll, noi detalii după ce a dezvăluit că a fost agresat sexual: ”Impact devastator! Pot confirma că el este”
Real Madrid a dat lovitura! Starul a semnat cu „Los Blancos”
Real Madrid a dat lovitura! Starul a semnat cu „Los Blancos”
Să vină banii! Un club din Superliga se alege cu o sumă importantă după decizia lui Gică Hagi
Să vină banii! Un club din Superliga se alege cu o sumă importantă după decizia lui Gică Hagi
Alte subiecte de interes
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Adrian Mititelu, mutare neașteptată în mercato! Îl aduce la echipă pe fotbalistul pe care îl desființa la finalul sezonului trecut
Adrian Mititelu, mutare neașteptată în mercato! Îl aduce la echipă pe fotbalistul pe care îl desființa la finalul sezonului trecut
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
CITESTE SI
Un bărbat a dat 30 de dolari pe un tablou, apoi a descoperit că e o adevărată comoară. L-a vândut cu milioane de dolari

stirileprotv Un bărbat a dat 30 de dolari pe un tablou, apoi a descoperit că e o adevărată comoară. L-a vândut cu milioane de dolari

Unde ar fi plănuit copilotul Flydubai care și-a înjunghiat colegul să prăbușească avionul cu peste 180 de pasageri

stirileprotv Unde ar fi plănuit copilotul Flydubai care și-a înjunghiat colegul să prăbușească avionul cu peste 180 de pasageri

Mirabela Grădinaru, vizită în Cehia la ONG-uri pentru copii și tineri. Ce a discutat cu Prima Doamnă, Eva Pavlová

stirileprotv Mirabela Grădinaru, vizită în Cehia la ONG-uri pentru copii și tineri. Ce a discutat cu Prima Doamnă, Eva Pavlová

Consultări la Cotroceni. Delegația USR, după discuția cu Nicușor Dan: „Soluția anticipatelor, cea mai sinceră faţă de români”

stirileprotv Consultări la Cotroceni. Delegația USR, după discuția cu Nicușor Dan: „Soluția anticipatelor, cea mai sinceră faţă de români”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 332: Silva vs Wang


00:00
UFC
(EN) UFC 332: Silva vs Wang


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!