Cele două grupări și-au dat întâlnire în etapa #3 din faza ligii UEFA Europa Conference League în Bănie, pe stadionul ”Ion Oblemenco”. Partida a putut fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Jackpot! Câți bani a obținut Universitatea Craiova după victoria din Conference League

La capătul celor 90 de minute, formația dirijată de Filipe Coelho s-a impus cu 2-0 și a înregistrat toate cele trei puncte, grație reușitelor semnate în prima repriză de Alexandru Cicâldău (min. 24) și Nicușor Bancu (min. 32).

Pentru această victorie din Bănie, Universitatea Craiova a fost recompensată de UEFA cu 400.000 de euro. După 1-1 cu Getafe, rezultat care i-a adus lui Rotaru & Co. 133.000 de euro, oltenii au obținut alți 400.000 de euro după rezultatul pozitiv cu Inter Club d'Escaldes (3-1).

Dincolo de premiile pentru victorie și remiză, acordate în grupă, în Conference League sunt puse în joc următoarele sume, în acest sezon:

Bonus de calificare în play-off-ul optimilor (locurile 9-24): 200,000 de euro

Bonus de calificare în optimi: 800,000 de euro

Bonus de calificare în sferturi: 1,3 milioane de euro

Bonus de calificare în semifinale: 2,5 milioane de euro

Premiul încasat de fiecare finalistă: 4 milioane de euro

Câștigarea trofeului: 3 milioane de euro

Echipele de start din Universitatea Craiova - Egnatia

Universitatea Craiova: L. Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Screciu - Mora, Lameira, T. Băluță, Bancu - Cicâldău, Al Hamlawi, Baiaram. Rezerve: Sava, Maxim, Ad. Rus, Roux, Nsimba, Heriberto, Elisor, Băsceanu, Al. Crețu, D. Matei, Webster, Teles. Antrenor: Felipe Coelho.

Egnatia: Dajsinani - Jaime, Bitri, Ajetovikj, Yago - Kryeziu, Aleksi, Albanese, Medeiros - Adjessa, Loukili. Rezerve: Puja, Tandilashvili, Aliyev, Diabate, Kacbufi, Ndreca, Smajli, Beqja, Montenegro. Antrenor Nevil Dede.