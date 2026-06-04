Turneul final, găzduit de SUA, Canada și Mexic, va debuta pe 11 iunie, iar toate meciurile vor putea fi urmărite în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Fără apă pe stadion?

Potrivit The Athletic, suporterii nu vor avea voie să introducă intre în stadioane cu sticle reutilizabile pentru apă.

Regulamentul anterior permitea accesul cu recipiente transparente din plastic, cu o capacitate de până la un litru.

Forul mondial a explicat că măsura a fost adoptată din motive de siguranță.

„FIFA este angajată să protejeze sănătatea și siguranța tuturor jucătorilor, arbitrilor, fanilor, voluntarilor și angajaților”, au transmis reprezentanții organizației.

Oficialii susțin că interdicția ar avea rolul de a reduce riscul accidentărilor provocate de obiecte aruncate din tribune.

FIFA promite soluții alternative

Pentru a compensa interdicția, organizatorii au anunțat că vor amenaja în jurul arenelor zone speciale de răcorire, puncte de hidratare, ventilatoare și sisteme de pulverizare a apei.

În plus, fanii vor putea cumpăra apă din interiorul stadioanelor, iar FIFA a precizat că prețurile nu vor fi majorate față de cele practicate în mod normal la evenimentele organizate pe respectivele arene.

Turneul final se va desfășura între 11 iunie și 19 iulie 2026. Competiția este organizată de SUA, Canada și Mexic și, pentru prima dată în istorie, la turneu participă 48 de echipe naționale.