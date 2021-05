"Sa vedem daca o sa inceapa campionatul!" Mesajul pe care dinamovistii nu voiau sa-l auda! "Nu vine niciun fotbalist de calitate" 

Dinamo a reusit sa se salveze in ultimele etape de la retrogradare.

Desi echipa din Stefan cel Mare a avut rezultate bune in ultima perioada, Danut Lupu este pesimist in ceea ce priveste sezonul urmator.

Fostul fotbalist a spus ca sunt sanse mari ca situatia sa nu se imbunatateasca in aceasta vara, suporterii neavand posibilitatea de a sprijini clubul la nesfarsit.

Lupu considera si ca dinamovistilor le va fi greu sa faca transferuri importante, tinand cont de incertitudinile de la echipa.

"Stai sa inceapa campionatul si apoi vorbim! Daca-l incep, discutam. Sunt multi jucatori care pleaca si nu vad sa vina vreun fotbalist de calitate. Si-apoi, cine sa vina?! Nu stie daca-si ia salariul, nu are vreo stabilitate, mi-e greu sa cred ca vreun fotbalist bun vine la Dinamo acum, cand nu se stie ce va fi maine.

Cat despre suporteri, eu imi doresc sa ia actiunile de la spanioli. Daca va reusi cineva sa ia actiunile, atunci am sa cred ca se poate face ceva, concret. Mi-e greu sa cred ca DDB poate sa reziste la nesfarsit in ritmul in care apar datorii din toate partile. O sa tipe si domnul Negoita dupa bani, cat de curand, de unde sa scoti milioane de euro?!", a declarat Danut Lupu pentru GSP.