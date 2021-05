Rivalele din Manchester vor sa dea lovitura pe piata transferurilor! Au pus ochii pe un fotbalist care a castigat trofeul Europa League

Doua contracandidate la titlul din Anglia se bat pentru semnatura unui fundas de top in Premier League.

Fernando Roig, presedintele lui Villarreal, nu poate interveni daca lui Pau Torres ii se achita clauza de reziliere in valoare de 65 de milioane de euro. Manchester City si Manchester United sunt echipele care si-l doresc pe fundasul spaniol, mai ales dupa prestatia impecabila avuta in finala Europa League.

"Daca vor plati suma de transfer si jucatorul vrea sa plece, atunci nu vom avea de ales decat sa-l lasam sa se transfere, dar bineinteles trebuie sa existe o intelegere intre cele trei parti", a spus Roig pentru publicatia spaniola El Transistor.

Jucatorul in varsta de 24 de ani, convocat la echipa nationala a Spaniei pentru Campionatul European din aceasta vara, a marturisit ca are in plan sa plece de la Villarreal in viitorul apropiat.

"Imi place sa ii aud pe colegii mei, care au trecut prin cluburi importante, cand vorbesc despre experienta pe care au trait-o, atat Paco Alcacer, cat si Raul Albiol sau Alberto Moreno au experimentat si cred ca si mie mi-ar place sa experimentez pe viitor", a spus Pau Torres pentru Sport.