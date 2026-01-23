Chiar dacă tabela de pe Maksimir a arătat o diferență zdrobitoare în favoarea echipei croate, jurnaliștii de la Zagreb nu s-au lăsat păcăliți de euforia succesului. Vice Karin, într-o analiză tăioasă publicată vineri, notează că Dinamo a făcut un pas uriaș spre primăvara europeană, având peste 99% șanse de calificare, dar că jocul prestat a fost departe de pretențiile clubului.



FCSB, numită ironic în presa croată „creația miraculoasă a lui Gigi Becali”, este văzută drept principalul motiv pentru care greșelile gazdelor nu s-au văzut pe tabelă.



„Acest rezultat poate masca ușor o mare parte din ceea ce am văzut. Albaștrii nu au făcut un meci bun. Din nou am privit mai puțin de jumătate de oră de fotbal de calitate și peste o oră de anarhie tactică. Singura diferență față de meciurile trecute a fost faptul că, de data aceasta, au avut în față un adversar care nu știe și nu poate să pedepsească asta”, a scris jurnalistul croat.



Găuri în apărare și haos pozițional



Criticile au continuat vizând organizarea defensivă, în ciuda faptului că FCSB a marcat un singur gol. Sursa citată menționează „craterele” din apărarea croată și lipsa de comunicare, subliniind că un adversar mai serios ar fi taxat imediat aceste erori. Monsef Bakrar, deși lăudat pentru aportul ofensiv, a fost identificat ca o verigă slabă atunci când echipa nu are posesia.



„Monsef Bakrar (...) are o mare problemă de natură pozițională, deoarece funcționează cel mai bine ca al doilea atacant, nu ca aripă. Asta se vede cel mai bine în apărare, pe care o neglijează prea des, lăsându-și fundașul, în acest caz Niko Galesic, la mila adversarilor care vin cu surplus de oameni din plan secund. Această problemă trebuie rezolvată cât mai curând, pentru că nu se poate juca fotbal serios la nivel european cu un om în minus pe faza defensivă”, se mai arată în analiza din presa croată.



Concluzia jurnaliștilor de la Index este una îngrijorătoare pentru Dinamo Zagreb: echipa are de ales între a se minți singură că a jucat bine sau a recunoaște că prestația a fost sub standarde, mai ales că urmează meciuri cu adversari mult mai puternici decât FCSB.

