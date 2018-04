"Din acest moment, performantele sa le aduca FUŢ-HAL sau cum se numeste!" Mircea Lucescu, dezamagit dupa ce Ionut Lupescu a pierdut alegerile

Mircea Lucescu l-a atacat pe Razvan Burleanu dupa rezultatul alegerilor de la Federatie.

Mircea Lucescu a fost prezent la Alegerile de la FRF pentru a-l sustine pe Ionut Lupescu si s-a declarat extrem de dezamagit dupa rezultatul votului ce ii aduce lui Razvan Burleanu un nou mandat.

"Ce pot sa spun? In dupa-amiaza asta am vazut o schimbare totala de responsabilitate in fotbalul romanesc. Din acest moment, performanta trebuie sa o faca fut-hal sau cum se numeste si fetele. Ele au decis ce va insemna viitorul fotbalului romanesc, ce nivel de performanta vom astepta.



Sau pe de alta parte, a castigat pesemne administratia si capacitatea de a organiza astfel de alegeri impotriva performantei in viitor. Din pacate, din momentul acesta noi pierdem un numar foarte mare de fosti jucatori care au facut ceva pentru fotbalul romanesc si care au vrut sa dea o directie spre performanta.



Nu s-a putut, semn ca aceasta dezvoltare a fotbalului de masa, fie ca e vorba de copii, de fete, sa speram ca asta in viitor pentru a crea o echipa nationala puternica. Sunt dezamagit. O sa vedem.



Il vedeam presedinte pe Ionut Lupescu pentru ca dincolo de a conduce o Federatie de Fotbal exista si o responsabilitate extraordinara fata de suporteri de a se bucura pentru performante. Performantele nu pot fi aduse de oamenii care n-au avut nicio contingenta cu fotbalul de performanta. Pesemne ca astia suntem, conteaza mai mult micile atentii decat o evaluare corecta a potentialului oamenilor care puteau sa aduca fotbalului performanta, imagine si respect" a spus Mircea Lucescu pentru Pro TV.