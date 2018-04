Chivu, dupa infrangerea lui Lupescu in fata lui Burleanu: "Poate o sa candidez peste 4 ani!" 

Cristi Chivu a plecat dezamagit de la Casa Fotbalului.

Chivu spera sa lucreze in conducerea fotbalului romanesc sub comanda lui Ionut Lupescu, insa acesta a suferit o infrangere zdrobitoare in fata actualului presedinte, Razvan Burleanu.



"Datoria lui Ionut a fost sa vina, sa candideze cu proiectele sale, credea ca poate sa faca lucruri mai bune pentru fotbalul romanesc. DIn pacate nu i-a convins pe cei cu drept de vot. Felicitari pentru Burleanu, ii dorim mult succes in cei 4 ani de mandat si sa speram ca va face fotbalul romanesc un lucru bun, credibil si va face performanta. Eu am activat 20 de ani in sport, stiu sa pierd, stim sa pierdem, e inutil sa mai vorbim acum. Conteaza doar numarul mare de voturi primite de Razvan, ii uram succes. Daca ma apuc de scoli de administratie acum poate o sa candidez, sa vedem. E important ca fotbalul romanesc sa intre pe un fagas normal in urmatorii 4 ani.

Nu stiu ce va face Ionut, e in masura sa spuna ce urmeaza pentru el. Eu as fi lucrat in fotbalul romanesc cu Ionut Lupescu. Acum nu vad de ce si nu vad cum", a spus Cristi Chivu.