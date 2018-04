"I-AM CIURUIT!" Burleanu, discurs CA NICIODATA dupa ce l-a batut pe Lupescu la alegerile FRF. Ce a spus

Burleanu a castigat inca 4 ani la sefia FRF.

"Le multumesc, inainte de toate, contracadidatilor pentru participare! Ii multumesc intregii mele echipe pentru modul in care am reusit sa lucram in interesul dumneavoastra in acesti 4 ani. Dumneavoastra, cu totii, sunteti aceasta echipa!

Ati fost astazi foarte fermi, drepti si integri! Sunt mandru ca fac parte din aceasta familie!

Trebuie sa recunosc ca, desi nu a fost usor, i-am ciuruit!

Urmeaza alegerile pentru Comitetul Executiv si va rog sa sustineti echipa care a fost alaturi de mine", a spus Razvan Burleanu.