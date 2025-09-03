Fostul mare arbitru și finanțator a analizat stilul de conducere al lui Gigi Becali și a pus un diagnostic ferm: "dictatură avansată", un sistem pe care, paradoxal, îl consideră eficient, aducând în discuție cele două titluri consecutive câștigate de roș-albaștri.



Decizia lui Gigi Becali de a-l scoate pe Vlad Chiricheș de pe listele pentru Liga 1 și Europa League, după meciul cu CFR Cluj, a fost pusă imediat în aplicare. Locul fundașului experimentat va fi luat de Joyskim Dawa, care se pregătește să revină după o accidentare serioasă.



Porumboiu: "Toți fac ce spune el!"



Contactat pentru a comenta situația, Adrian Porumboiu nu s-a ferit de cuvinte și l-a descris pe patronul de la FCSB drept un "imperator" care controlează totul în club.



"Ce pot să comentez când acolo este un imperator? Este unul care știe, face, dezleagă, leagă tot. Gigi e la echipă și el decide. Jucătorii acceptă treaba asta, Chiricheș acceptă treaba asta… Toți acceptă ceea ce face el", a punctat Porumboiu, citat de Fanatik.



Fostul finanțator a continuat analiza: "Nu ai cum să o numești altfel, este o dictatură avansată, dar în sensul frumos al cuvântului dictatură. Toți fac ce spune el! Și antrenorii sunt… Ce, antrenorul face echipa? Gigi anunță echipa dinainte, asta e tactica lor. Le-a mers bine, au câștigat două campionate, sunt calificați în Europa League. E un tratament care dă rezultate", a încheiat acesta.