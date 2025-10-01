Omul de afaceri a recunoscut că a fost la un pas să investească la Dinamo într-o perioadă critică pentru club, fiind gata să bage în club "câteva milioane de euro".



Deși discuțiile au fost avansate, Iftime a decis în cele din urmă să facă un pas în spate, copleșit de anvergura provocării din Ștefan cel Mare.



Iftime, speriat de amploarea fenomenului



Patronul moldovenilor a explicat motivele pentru care a renunțat la ideea de a prelua unul dintre cele mai importante branduri din România. Acesta a pus totul pe seama complexității fenomenului Dinamo și a problemelor cauzate de insolvență.



"Ba da, la un moment dat mă gândeam la Dinamo, dar simţeam că îmi depăşeşte limitele. Eu sunt din Botoşani, sunt un provincial şi vreau să rămân în ‘cojocul meu’, lângă oile mele. Mi s-a părut că e prea mult şi că ar fi trebuit să stăpânesc fenomenul mult mai bine, cap-coadă", a povestit Valeriu Iftime, potrivit Orangesport.



Chiar dacă s-a retras, Iftime a confirmat că negocierile au existat și a avansat și o sumă la care se gândea pentru a intra în acționariat.



"Mă gândeam la greutăţile lor, la insolvenţa lor… era greu de pus la punct. Am vorbit cu cineva, eram aproape, mă gândeam la câteva milioane de euro şi mă întrebam cât de mult poate creşte Dinamo ca brand", a adăugat finanțatorul care o conduce pe FC Botoșani din 2005.

