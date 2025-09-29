Tiberiu Ghioane, fost mijlocaș al lui Dinamo Kiev și câștigător a opt trofee în Ucraina, a comentat situația tensionată prin care trece Vladislav Blănuță la vicecampioana Ucrainei.

Tiberiu Ghioane, despre Blănuță: „Pe viață și pe moarte”

Transferat în vară de la FCU Craiova pentru 2,6 milioane de euro, Vladislav Blănuță a avut parte de un debut dificil la Dinamo Kiev.

Atacantul de 23 de ani și-a înscris în propria poartă în partida cu Oleksandriya, iar ulterior a fost criticat de fani după ce aceștia au descoperit pe TikTok-ul său postări mai vechi considerate pro-ruse.

„L-am văzut jucând doar la televizor. Și-a dat și autogol. Când se întâmplă să fie rău, vine unul după altul. Eu și Florin Cernat am jucat împreună 500 de meciuri la Dinamo Kiev și nu ne-am dat niciun autogol. Iar băiatul a jucat un meci și jumătate și și-a dat autogol. Mai e și atacant.

Dacă debuta cu câte două goluri pe meci, altfel era situația. Din păcate, a început rău. Apoi i-a mers și mai rău și probabil la iarnă se vor despărți. Păcat, n-am știut de situația cu postările. Situația de acolo e pe viață și pe moarte.

Oamenii încearcă să-și vadă de viața lor obișnuită. Oamenii merg și pe stadion acum. Sperăm să nu fie atacuri asupra stadioanelor. Doamne ferește să se întâmple ceva. Și Kiev-ul a jucat cu spectatori ultimele meciuri”, a spus Tiberiu Ghioane, potrivit sursei citate.

Tiberiu Ghioane, fost internațional român, are în vitrină opt trofee câștigate cu Dinamo Kiev. Este vorba despre patru titluri de campion, trei Cupe ale Ucrainei și o Supercupă.

Mesaj ostil în tribune pentru Blănuță



În partida nebună cu Karpaty Lviv, încheiată cu scorul de 3-3, Blănuță a fost titular și a contribuit la două dintre golurile echipei sale. Performanța sa nu i-a impresionat însă pe ultrașii din galeria lui Dinamo, care au afișat în prima repriză un banner cu un mesaj jignitor la adresa sa: "Blănuță este diavolul".



Fanii ucraineni nu au trecut peste acuzațiile mai vechi la adresa fotbalistului, care ar fi distribuit în trecut materiale pro-ruse pe platforma TikTok. Deși Blănuță a încercat să stingă conflictul și a transmis public că este de partea Ucrainei în războiul cu Rusia, se pare că gestul său nu a fost de ajuns pentru a calma spiritele în rândul suporterilor radicali.

