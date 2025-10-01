Balaj a fost suspendat două jocuri şi a primit o penalitate sportivă de 6.000 de lei pentru comportare jignitoare ori ameninţare la adresa oficialilor de joc. Din acelaşi motiv, Cristian Pistol, magazioner FC FCSB, a fost suspendat două jocuri şi penalizat cu 4.500 lei.



Tot miercuri, jucătorul echipei Universitatea Craiova, Nicuşor Bancu, a fost suspendat două etape şi penalizat cu 5.000 de lei ca urmare a eliminării de la meciul cu Dinamo.



Deciziile Comisiei de Disciplină | Bancu, OUT două etape!



Alte decizii ale Comisiei de Disciplină:



FC Rapid 1923 SA vs. AFC Hermannstadt – Incidente - În temeiul art. 82 alin 1 pct. 1 şi 3 şi art. 83.2.b din RD, se sancţionează clubul FC RAPID cu penalitate sportivă de 5.000 lei.



AFC Unirea 04 Slobozia vs. ACS Petrolul 52 – Incidente - În temeiul art. 54.2 şi 6 din RD se sanctioneaza clubul ACS Petrolul 52, cu penalitate sportivă de 5.000 lei.



AFC Hermannstadt vs. FC Argeş – Incidente - În temeiul art. 21.pct.2 din ROAF, raportat la art. 83.18 din RD, se sancţionează clubul CAMPIONII FC Argeş cu penalitate sportivă de 2.000 lei.



AFC UTA Arad vs. FK Csikszereda - Eliminare jucător COMAN Marius Cătălin (UTA), Incidente - În temeiul art. 63.1.g şi 2.1 din RD, se sancţionează jucătorul COMAN Marius Cătălin cu suspendare pentru o etapă şi penalitate sportivă de 740 lei.



FC METALOGLOBUS vs. AFC Botoşani - Eliminare jucător AGGOUN Tarek (Metaloglobus) - În temeiul art. 63.1.e şi 2.1 din RD, se sancţionează jucătorul AGGOUN Tarek cu suspendare pentru o etapă şi penalitate sportivă de 740 lei.



News.ro.

