Dezastru pe Arena Națională! Explicația halucinantă a administratorilor pentru gazonul distrus

Dezastru pe Arena Națională! Explicația halucinantă a administratorilor pentru gazonul distrus Fotbal intern
SPORT.RO
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Suprafața de joc de pe cel mai mare stadion al țării se află într-o stare avansată de degradare, iar administratorii dau vina pe un motiv greu de crezut.

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Din articol

La meciul disputat sâmbătă seara între FCSB și Corvinul, încheiat cu scorul de 0-1, terenul de pe Arena Națională a prezentat numeroase zone fără iarbă, în special în preajma colțurilor și în fața porților. Această situație a apărut la doar două luni după ce rulourile de iarbă au fost înlocuite la începutul lunii septembrie, în urma concertelor și festivalurilor găzduite în timpul verii.

Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a pus evoluția sub așteptări a echipei sale și pe seama condițiilor de joc. Oficialul roș-albaștrilor a dezvăluit ce justificare a oferit firma care se ocupă de îngrijirea suprafeței de joc.

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Cum au explicat administratorii distrugerea gazonului

„Terenul nu mai e bun. Echipa națională va juca acolo, nu? Va avea probleme foarte mari. Terenul este îngrozitor! Știu doar că Meriton Korenica s-a accidentat din cauza gazonului, a călcat strâmb. Cei care întrețin gazonul spun că ar fi adus cineva o ciupercă pe ghete. Eu nu mă pricep la gazon, dar nu știu ce să zic. Clar că e o ciupercă, dar nu știu cum a venit și cum a ajuns acolo.

Acum două săptămâni am jucat cu Rapid și gazonul a fost excepțional. Arată foarte bine pe imagini, dar nu vă puteți imagina cât de rău arată în realitate”, a spus Mihai Stoica, potrivit PrimaSport.

Starea terenului ridică semne de întrebare și în perspectiva meciului pe care echipa națională a României urmează să-l dispute pe Arena Națională pe data de 14 noiembrie, de la ora 21:45, împotriva selecționatei Poloniei, într-o partidă din Liga Națiunilor.

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