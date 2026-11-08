Dezastru pe Arena Națională! Explicația halucinantă a administratorilor pentru gazonul distrus

Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB , a pus evoluția sub așteptări a echipei sale și pe seama condițiilor de joc. Oficialul roș-albaștrilor a dezvăluit ce justificare a oferit firma care se ocupă de îngrijirea suprafeței de joc.

La meciul disputat sâmbătă seara între FCSB și Corvinul , încheiat cu scorul de 0-1 , terenul de pe Arena Națională a prezentat numeroase zone fără iarbă, în special în preajma colțurilor și în fața porților. Această situație a apărut la doar două luni după ce rulourile de iarbă au fost înlocuite la începutul lunii septembrie, în urma concertelor și festivalurilor găzduite în timpul verii.

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Cum au explicat administratorii distrugerea gazonului

„Terenul nu mai e bun. Echipa națională va juca acolo, nu? Va avea probleme foarte mari. Terenul este îngrozitor! Știu doar că Meriton Korenica s-a accidentat din cauza gazonului, a călcat strâmb. Cei care întrețin gazonul spun că ar fi adus cineva o ciupercă pe ghete. Eu nu mă pricep la gazon, dar nu știu ce să zic. Clar că e o ciupercă, dar nu știu cum a venit și cum a ajuns acolo.

Acum două săptămâni am jucat cu Rapid și gazonul a fost excepțional. Arată foarte bine pe imagini, dar nu vă puteți imagina cât de rău arată în realitate”, a spus Mihai Stoica, potrivit PrimaSport.

Starea terenului ridică semne de întrebare și în perspectiva meciului pe care echipa națională a României urmează să-l dispute pe Arena Națională pe data de 14 noiembrie, de la ora 21:45, împotriva selecționatei Poloniei, într-o partidă din Liga Națiunilor.