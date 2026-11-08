FC Voluntari are înfrângeri pe linie în Superliga României și este penultima, cu doar opt puncte, iar parcursul din ultima perioadă ar putea duce la o schimbare la nivelul staff-ului tehnic.

Rezultatul de la Sfântu Gheroghe ar putea aduce o schimbare la nivelul staff-ului tehnic. Înainte de meci, au apărut zvonuri potrivit cărora Florin Pîrvu (51 de ani) ar putea fi demis dacă nu va câștiga această partidă.

Florin Pîrvu ar putea fi demis de la FC Voluntari!

Conducerea clubului ar fi nemulțumită, chiar dacă echipa nu se află într-o situație dificilă. Totuși, șefii de la Voluntari și-ar fi dorit un parcurs mai liniștitor până la finalul acestui tur de campionat.

"Consider că nu ne-au surprins cu nimic, iar astăzi meritam un rezultat pozitiv. Este păcat, este încă o înfrângere, încă un discurs după un meci pe care nu meritam să-l pierdem. Cred că echipa care a avut control de joc şi a avut situaţii a fost echipa noastră.

Fotbalul se joacă pe goluri, iar dacă ei au înscris mai mult decât noi, ei au meritat victoria. Este un blocaj, nu este posibil să fie al nu ştiu câtelea meci în care să vin să spun că jocul a fost bun, că am avut situaţii de a marca”, a spus Pîrvu, după meciul cu Sepsi.

Cu Voluntari, Florin Pîrvu a reușit a doua promovare din cariera sa, după cea reușită cu Petrolul, acolo unde a antrenat în perioada 2022-2023.