Răzvan Marin a fost titular la AEK, însă nu a terminat meciul pe teren, primind un cartonaș roșu în minutul 80 pentru un fault dur.

Elias Charalambous, nervos după AEK - Levadiakos 2-1

La echipa lui Elias Charalambous au fost titulari foștii săi elevi de la FCSB, Adrian Șut, Octavian Popescu și Alexandru Pantea. Șut a comis un henț în careu, care a dus la golul egalizator marcat de la 11 metri de Luka Jovic. Pantea și-a pus și el amprenta asupra jocului, cu un assist la golul lui Cobnan.

Elias Charalambous a reacționat dur după eșecul suferit de Levadiakos. Fostul tehnician cipriot de la FCSB ajuns în vară pe banca grecilor a acuzat probleme mari de arbitraj și spune că Levadiakos a fost dezavantajată doar pentru că este o echipă mai mică.

Charalambous spune că arbitrul Dimitros Moschou le-a făcut un cadou celor de la AEK Atena la penalty-ul acordat după un henț în careu al lui Adrian Șut. De altfel, cipriotul susține că și echipa sa ar fi trebuit să beneficieze de o lovitură de la 11 metri pe final de meci.

”Sunt dezamăgit de modul în care s-a desfășurat meciul. Îmi felicit jucătorii pentru efortul depus, nu pentru rezultat. Au dat totul, au făcut presing sus și au reușit să marcheze un gol. Știam că AEK va pune presiune și am gestionat foarte bine acest lucru, pot spune chiar excelent.

Nu vreau să caut scuze, dar fiecare decizie... Știm că suntem o echipă mai mică, însă fiecare meci trebuie să se joace de la egal la egal. Penalty-ul acordat a fost un cadou din partea arbitrului. A fost o decizie foarte drastică, iar arbitrul ar fi putut măcar să verifice și faza noastră din final, chiar dacă nu ar fi acordat penalty. Îmi pare rău pentru băieți, pentru că meritau mai mult, dar rămânem cu prestația bună.

Băieții mei mi-au spus că arbitrul putea să meargă să revadă faza, că mingea îl lovește în picior și că există un contact în acea zonă. Trebuia să verifice faza. Nu-mi place să vorbesc despre arbitraj, dar nu pot să nu o fac. Le mulțumesc tuturor celor care au venit astăzi la meci”, a spus Elias Charalambous după meci.