Echipa pregătită de Laurențiu Reghecampf a primit vizita formației dirijate de Florin Maxim sâmbătă seară, de la 20:30, într-un meci care a contat pentru etapa #15 din sezonul regulat al Superligii României.
VIDEO Ce au putut să scandeze fanii Corvinului Hunedoara pe Arena Națională, la meciul cu FCSB
FCSB - Corvinul Hunedoara, LIVE TEXT - AICI.
Foto: Corespondenți Pro TV
După fluierul de start, fanii Corvinului Hunedoara, aflați în sectorul amenajat oaspeților, au început să scandeze, pe Arena Națională: ”Voi nu sunteți Steaua!”.
Ultima întâlnire dintre FCSB și Corvinul Hunedoara a avut loc în Supercupa României, când roș-albaștrii s-au impus, în august 2024, cu 3-0 în fața echipei lui Maxim.
Surpriza din primul ”11” la FCSB
FCSB aliniază pentru meciul împotriva hunedorenilor un 4-2-3-1 cu Ștefan Târnovanu între buturi. Pe linia de fund au fost titularizați Labonne, Dawa, Duarte și surpriza Luca Stancu (under).
În fața apărătorilor vor fi Karlo Muhar și Risto Radunovic. În spatele vârfului împins Denis Drăguș, revenit dintr-o accidentare etapa precedentă, vor juca David Miculescu, Aymen Boutoutaou și Meriton Korenica.
FCSB: Târnovanu - Labonne, Dawa, Duarte, Stancu - Muhar, Radunovic - Miculescu, Boutoutaou, Korenica - Drăguș; Rezerve: Popa, Gnahore, Arad, Popescu, Joao Paulo, Avram, Politic, Batubinsika, Stoian, Popa; Antrenor: Laurențiu Reghecampf
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