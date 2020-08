Au luat un fost jucator de la Manchester City! Ultimul transfer facut de Anamaria Prodan la Sibiu

Transfer dupa transfer la Hermannstadt!

Clubul a anuntat inca o venire. Mijlocasul central Edson Pires a semnat cu echipa controlata de Anamaria Prodan. Pires, 23 de ani, e nascut in Guinea Bissau. Fotbalistul a trecut pe la juniorii Benficai si ai lui Manchester City. Ultima data a fost sub contract cu Mineiro Aljustrelense, in liga a 3-a portugheza.

In ultimul sezon, Edson a jucat 24 de meciuri pentru echipa lui si a marcat de 10 ori. In toate a fost titular!